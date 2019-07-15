遭馬批評「噁心」蔡英文：這樣評價令人費解

2019-07-15 06:26

〔記者楊淳卉／聖克里斯多福14日報導〕針對前總統馬英九14日出席「台灣與民主的距離」批評總統蔡英文到美國哥倫比亞大學發表演講時談及台灣民主，「憑良心講，我聽了之後覺得兩個字『噁心』！」對此，人在加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯訪問的總統蔡英文回應，他當年說一個總統要做的事他都沒做，現在的總統一件件來解決，為什麼會有現在她這樣的評價，令人費解。

前總統馬英九今出席「台灣與民主的距離」研討會，數次批評蔡政府轉型正義作為，在下午圓桌論壇尾聲，他提到，蔡英文總統到美國哥倫比亞大學發表演講時談及台灣民主，「憑良心講，我聽了之後覺得兩個字『噁心』，」他抨擊，蔡總統在台灣把公投關進鐵籠，卻好意思在國外說自己是民主捍衛者，這不是虛偽、欺騙嗎？

蔡總統說，「這個前總統近來是不是火氣大了點！」馬前總統有一個長久以來記錄，是對於公投和總統直選都採取非常保守態度，當年馬是反對總統直選，對公投更是持保守態度。馬主政時，很多公投進行都因為受到他的阻礙無法進行。

總統說，到了民進黨執政，我們反而讓公投更能進行，不受到審查小組審查，才真正落實公投。我們預期將來案件非常多，這次修「公投法」，就是希望比較有次序的進行這些公投，讓這些公投議題有更多時間和空間討論，才能真正落實公投，我們做的其實是在強化台灣民主。

總統說，「我現在做的很多事情，其實也是當年馬前總統說應該要做的」，馬說要黨產歸零，但他做完總統後也沒歸零，說要做轉型正義，但沒做徹底、歷史真相也沒釐清，他說要年金改革，他也沒做年金改革。「他當年說一個總統要做的事他都沒做，現在的總統一件件來解決，為什麼會有現在她這樣的評價，令人費解。」

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