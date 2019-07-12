馬英九洩密案無罪定讞 柯建銘痛批：判決踐踏憲法

2019-07-12 11:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統馬英九涉嫌洩密案，今獲高等法院判決無罪定讞，曾提起自訴控告馬洩密的立法院民進黨團總召柯建銘稍早對此在臉書發文表示自己「心懷悲憤萬千」，並痛批更一審判決以構成要件不該當及前檢察總長黃世銘有罪不等於馬有罪等莫名理由判決無罪，不僅明顯替馬的濫權護航，更是踐踏憲法而視其如無物。

柯建銘表示，黃世銘洩密給馬英九早已判決有罪定讞，清楚顯示馬無權聽取、接收偵查中案件之偵查秘密、通訊監察秘密及個人資料，也無權處置這些秘密資訊。本案一、二審判決也明確認定馬有洩密行為，雖然一審以馬是基於憲法上院際調解權而判無罪，但二審也已經駁斥一審判決的錯誤論點，認為沒有院際調解，也沒有公益，是「天理昭彰」。

柯建銘強調，最高法院的職責在於法律審而非事實審，卻罔顧二審判決已詳列的相關證據，反而以二審判決的事實認定是以「抽象標題或類別之籠統敘述」，或對於羅智強及江宜樺矛盾證述的取捨來指摘原二審判決的不是。柯痛批，最高法院顯然逾越第三審為法律審的職權，將最高法院地位自我矮化，本案根本是濫權發回，刻意護航。

柯認為，更一審延續了最高法院的護航，竟認為馬英九洩密「構成要件不該當」，沒有洩密事實，明顯抵觸本案證據，也與黃世銘案及本案一審、二審的認定相矛盾，因此判決馬英九無罪，將讓馬英九有藉口宣稱總統有行政特權，動搖憲法根本，讓特務治國成為現實，也讓總統可將政治黑手透過檢察總長深入偵查個案，「憲法悲歌泣血！」

柯建銘表示，他對馬案正當化特務治國、毀憲亂政的擔憂，已在馬英九對今天判決的回應聲明稿中獲得證實。馬宣稱判決結果有助於確立總統在憲法上所應享有的行政權，但這就是他最憂慮、最戒慎恐懼的部分，因為如果本案結果是讓總統可以介入刑事個案偵辦，不顧檢察官的獨立性，甚至任意濫用這些應秘密的資訊，正成了他一直以來所示警的「特務治國」，總統就成了毫無節制的憲政怪獸。

柯強調，馬英九無罪是一時的，憲法的傷害卻是深遠的，明天是馬英九的生日，更一審送給馬英九無罪禮物，卻是對憲法的嚴重毒害，讓法律的適用及價值遇到馬英九就像「白海豚會轉彎」，其情與馬英九特別費案的大水庫理論如出一轍，讓人民喪失對司法的信任。

最後柯也表示要正告馬英九，會無罪是因為更一審採取比其他案件更嚴格的採證標準，絕對不是馬清白，更不是馬做為總統而擁有行政特權，「馬英九，你違法洩密、特務治國，在歷史上是有罪的，這是無法辯駁的！」

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