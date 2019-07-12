民進黨：馬英九三中案 盼司法勿枉勿縱

2019-07-12 12:28

〔記者李欣芳／台北報導〕前總統馬英九涉洩密案，今天上午雖然宣判無罪定讞，然而，馬另有三中（中視、中廣、中影）案待出庭受審。民進黨發言人周江杰今天表示，馬英九除了涉洩密案此案，去年7月已被起訴目前正由台北地院審理中的三中案，期盼司法勿枉勿縱。

對於馬英九上午宣判無罪，周江杰說，尊重司法判決。但關於馬前總統，除了洩密此案，去年7月已被起訴目前正由台北地院審理中的三中案，期盼司法勿枉勿縱。

民進黨今天中午針對馬英九官司宣判，做了以上表示。

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