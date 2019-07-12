指馬英九洩密案是司法弊病典型案例 民團重申：應採陪審制

2019-07-12 16:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣陪審團協會今在立法院召開記者會，指司法院委外進行的司改滿意度民調極低，顯示司改政策與方向並非人民心中所想，該協會理事長吳景欽更以今天前總統馬英九洩密案無罪定讞為例，指本案歷審判決結果、理由都不同，是司法被詬病的典型案例，呼籲政府應實施陪審團及民選法官制，才能讓人民擁有真正公平的審判制度。

吳景欽表示，根據司法院委外調查的結果，人民對司法的平均信任度只有38.4%，雖然司法院強調20到29歲民眾的信任度超過六成，但那也就代表其他族群的信任度非常低，讓人不知道政府花那麼多錢跟資源到底在幹什麼。

吳景欽並以最近剛修正的「法官法」為例，指該法在2012年通過後始終成效不彰，主要是因為評鑑委員會的成員只有4名外部人士，而且還是由司法院跟法務部自己選任，外部性不夠，最近雖然修法把外部人提高到6人，但還是由司法院跟法務部來選任，不可能有真正外部性。

吳景欽也提到今天剛宣判的馬英九涉嫌洩密案，他表示，我國司法最讓人詬病的就是一審、二審經常判決不同，然後最高法院又發回，而馬案就是一個典型案例，各審雖然面對的事實跟證據及法條都一樣，法官受的訓練也一樣，結果卻是一審無罪、二審有罪及更一審無罪，甚至兩次無罪判決的理由也不同，要讓人民信任根本不可能，

吳強調，若要解決問題，台灣就應該採行民選法官及陪審團制度，經由嚴密的篩選程序選出人民法官，就沒有人可以掌握判決，雖然這不能保證一定公正，但至少會比現在的法官公正。

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