馬英九批蔡英文：比港府更惡劣、令人不齒

2019-07-14 10:46

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今日表示，轉型正義轉向威權復辟，反對黨的財務被控制在執政黨手中，中華民國在民進黨統治下，似乎變成一個極權國家。蔡總統高調支持香港的「反送中」抗爭，但公投法修法與逃犯條例修法同樣是剝奪人民的自由與權利，蔡總統根本沒有任何資格和正當性去批評香港政府，「她比港府更惡劣，令人不齒。」

馬英九出席「台灣與民主的距離」研討會時措辭嚴厲地批評蔡政府轉型正義作為，認為民進黨執政3年多來，讓台灣民主法制危如累卵，台灣與民主的距離越來越遠。

馬英九指出，蔡政府利用民進黨在立法院的多數，3年來先後通過「不當黨產處理條例」及「促進轉型正義條例」，設立「不當黨產處理委員會」與「促進轉型正義委員會」2個所謂的「獨立機關」，但不僅不獨立，所作所為也大有違憲之嫌。

馬英九強調，不論是「黨產條例」或「促轉條例」都是針對國民黨。3年來，國民黨的資產幾乎全部被凍結或扣押；連婦聯會、救國團等被黨產會認定為「國民黨附隨組織」的團體也遭波及。

「反對黨的財務，居然被控制在執政黨手中，舉世罕見。」馬英九說，未經「黨產會」允許，國民黨無法動用預算經費，被迫解僱大量黨工﹔黨產會竟然可以片面抄查國民黨及所謂「附隨組織」的財產，完全是不可思議的違法違憲行為，中華民國在民進黨統治下，似乎變成一個極權國家。

馬英九指出，促轉會去年底公布的2波撤銷有罪判決名單中，有400多人是1950年代中共潛伏在台的諜報員，姓名還鐫刻在北京西山的無名英雄廣場烈士牆上，供人景仰追思，如此轉型正義，又讓那些被中共殺害的國軍弟兄家屬情何以堪？蔡政府推動的轉型正義，不但沒有促進和解，反而形同威權復辟。

馬英九也提及，「卡管案」是踐踏民主法治、傷害大學自治﹔民進黨執政後的監察院，不僅彈劾台大校長管中閔，更把黑手伸向司法界，就像是過去威權時代，整肅不服從上級指示處理案件的司法人員一樣。

此外，馬英九批評，行政院透過中選會「修惡」公投法，剝奪人民的公投權利，蔡總統一向民主不離口，近來高調支持香港的「反送中」抗爭，但蔡政府修法把公投關入鐵籠的作法，與香港政府修法將逃犯送大陸的作法，同樣是剝奪人民的自由與權利。蔡總統根本沒有任何資格和正當性去批評香港政府，「她比港府更惡劣！」不知自我檢討，還藉機操控反中民粹騙選票，令人不齒。

馬英九說，美國學者在2018年出版的「民主國家如何死亡」書中，歸納民主國家衰敗的特徵，不是政變或戒嚴，而是「專制領袖濫用政府權力並完全壓制反對黨，民主制度就用欺瞞大眾的方式，一步一步走向死亡。」馬反問：「台灣現在，不就是如此嗎？」

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