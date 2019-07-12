馬英九洩密無罪 還有「更大條」三中案等著出庭

2019-07-12 10:13

〔記者溫于德／台北報導〕馬英九涉洩密等案，今天上午宣判無罪定讞，然而，馬另有「更大條」的三中（中視、中廣、中影）與舊中央黨部交易案待出庭受審。

時任國民黨主席的馬被控惑於權位、密室暗議，私下將黨產賣給余建新等人，害國民黨損失逾72億元，台北地檢署去年7月10日依違反證券交易法之非常規交易、特別背信、刑法之背信等罪起訴馬、替馬處分黨產的中投公司前董事長張哲琛、中投前總經理汪海清等3人，並建請法院從重量刑。

經台北地院收案抽籤後，由審判長法官胡宗淦、陪席法官林呈樵、受命法官林幸宜組成合議庭。

北院去年10月31日首度開庭時傳喚馬答辯，馬說，當年是迫於政黨限期退出媒體的時空環境才急賣三中，並爆料稱，前總統陳水扁夫婦、時任總統府辦公室主任馬永成等人當年聯手施壓讓中信集團辜仲瑩收手不買中投股權。

合議庭為釐清案發經過，依序傳汪海清、張哲琛等人出庭，但至下月底前尚未排定馬再度出庭期日。

起訴指出，馬賤賣黨產動機或為博取聲譽、避免不當黨產被收歸國有或交結盟友，心存僥倖委請法律、財會人員佈置機巧名目及程序，以「天龍八步」等非常規財務操作遮人耳目，還備妥6千萬鉅款準備訴訟攻防，可謂力謀脫罪、機關用盡。

首先就華夏股權交易，檢方認為，國民黨趕在2005年底廣播電視法規定黨政軍退出媒體的期限，未提報中常會、中投、光華公司董事會討論，馬竟指示張、汪將華夏股權以40億元指定賣給余建新，但實際交易僅21.5億元。

第二、中視股權交易：馬為角逐2008年總統大選，明知余建新財力不足以購買三中，為避免余毀約，從賣三中縮小到只賣中視，並以不合理低價之每股6.5元出售，導致中投、光華損失逾4.9餘萬元。

第三、舊中央黨部大樓及中影股權交易：馬看中長榮集團創辦人張榮發影響力，明知中影不受黨政軍退出媒體規範，仍藉機賤賣舊黨產部與中影名下華夏大樓給張以獲支持，害國民黨損失逾5.9億元。

第四、中廣股權交易：中廣買家趙少康無力承購57億元中廣股權，馬仍執意賣給趙，害中投及光華蒙受盈餘損失逾15.5億元、應收股款債權逾28.4元無法收回，共損失逾44億元。

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