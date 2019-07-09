社宅不蓋改「賣地」？ 洪慈庸促盧市府說清楚政策

2019-07-09 11:32

〔記者張軒哲／台中報導〕立法委員洪慈庸今日於后里農會舉辦百合花燻蒸協調會，針對媒體詢問「台中市取消社會住宅後賣掉預定地」之看法，洪慈庸受訪表示，北屯太原段遭台中市長盧秀燕取消並標售預定地，相當令人遺憾，她也質疑，盧秀燕對青年政策和居住正義的選擇到底是什麼？是選擇「賣地」或選擇為年輕人未來多做一些努力？希望公共政策的討論，應該對社會大眾說明清楚。

洪慈庸表示，社會住宅北屯太原段遭取消，一開始提出質疑，遭市府否認，說依規劃進行，後來拿出市府與廠商解約的會議發文通知，市府才承認太原段要做變更，她進一步要求盧秀燕清楚交代這塊地相關規劃，市府回應顧左右而言他，經過兩個月，這塊地竟然已上網被標售，未來也不會做社會住宅與有利大眾的公共設施，是相當令人遺憾的結果。

洪慈庸指出，盧秀燕就任半年，已標售市有土地近1.5萬坪，超過53億元，現在又要賣太原段社會住宅預定地土地，底價約34億元。不經質疑盧秀燕市長對於青年政策和居住正義的選擇到底是什麼？是選擇對年輕人有利的社會住宅政策？還是「圖利建商」、「賣地炒房」呢？

針對新聞局長吳皇昇批評她「道聽塗說」，洪慈庸也回應，討論事情應該就事論事，社會住宅之前預定地為什麼不做？為什麼賣掉沒有做其他規劃？社會住宅推動規劃到底是什麼？吳局長面對問題卻「不回應問題」，用這種「四兩撥千金」的方式，回應得不清不楚，她強調，公共政策的討論，本來就應該對社會大眾與全體市民說明清楚。

有人質疑前市府推動社會住宅合法性，洪慈庸則說，社會住宅是國家的政策，希望在各縣市大力來推動，所以過去也修了相關法條，例如住宅法與土增條例，希望給地方政府更多彈性運用這些土地，做社會住宅的規劃，沒有違法問題，而是要使用相對的行政措施做土地的轉移，促使社會住宅興建，條例都非常清楚。

「這是做或不做的選擇！」洪慈庸認為，盧秀燕市長如果真的為年輕人著想，要為居住正義努力，是有很多法令可以來支持的，在立院她也同樣會來推動，洪慈庸也再次提出質疑，盧市府是選擇賣地？或是選擇為年輕人的未來多一些努力？先前說社會住宅4年5000戶規劃到底在哪裡？還是將前市長林佳龍的規畫蓋完僅此而已？要求盧市府說明清楚。

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