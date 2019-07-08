太原段社宅預定地今標售 她質疑盧市府賣地圖利

2019-07-08 18:28

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸先前踢爆盧秀燕市長上任後取消北屯太原段社宅近1250戶，市府今天公開標售原規劃的太原段社會住宅土地，洪慈庸質疑如此重要的青年政策遭變更，盧秀燕不斷轉移焦點、不願意回應問題，是否涉及「賣地炒房」跟「建商利益」？洪慈庸強烈呼籲政風單位立即啟動相關調查，以徹查背後是否涉及官商勾結。

洪慈庸表示，先前踢爆盧秀燕市長上任後取消太原段不蓋社會住宅，如此重要的青年政策為何輕易變更，實在令人不解，盧市府至今仍不願正面回應問題。現在，又將原規劃社會住宅的太原段土地標售，事實證明，盧市府對該區不是有其他厲害的規劃，恐衍生賣地炒房疑慮！

洪慈庸說，太原段社會住宅鄰近商圈、學校、文化中心、三個公園，是精華地帶。太原段社宅基地旁邊緊鄰3個總太建設的建案—總太明日、總太青境、總太2020，其中，總太2020基地也宣布將推出二期計畫，此舉是否為建商量身訂做？引發外界聯想。

此外，該土地將由誰標走？有正當規劃？還是為建商利益服務？洪慈庸提出強烈質疑，呼籲盧秀燕市長說清楚，勿損及台中市民與青年朋友的權益，也請政風單位啟動相關調查，背後是否涉及官商勾結，人民正睜大眼睛看著。

地政局長吳存金表示，該筆土地因都發局通盤考量調整，已非社宅用地，面積約1公頃多，今天只是公告23日辦理標售，底價約30多億元。因屬區段徵收的配餘地，本來就要賣，自償性的基金才能維持，不賣地資金怎麼來？市府只是依法公開標售，基於地方繁榮，毋須預設立場，沒有炒地的問題。

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