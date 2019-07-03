台中「孵蛋」地點終於敲定 運動局：巨蛋不再延宕

2019-07-03 19:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中巨蛋「孵蛋」隨著地點變變變難產，台中市運動局長李昱叡今天說，落實市長盧秀燕政見，巨蛋已拍板改回前市長胡志強時選定的地點來蓋，日前已獲議會通過追加預算，將可啟動規劃設計監造與專案管理，力拚2022年動工，「台中巨蛋不再延宕」。

台中「孵蛋」過程一波三折，巨蛋興建地點在前市長胡志強、林佳龍不同調之下，自松竹路跟環中路口的「文中小6」用地改到松竹及崇德路口，盧秀燕上任後再推翻林佳龍版規劃，蛋又挪回胡志強選定的地點，興建地一變再變，讓民眾備感不耐，譏諷台中巨蛋「難產」。

運動局長李昱叡說，市長盧秀燕主要考量前市長林佳龍規劃的地點屬北屯人口稠密及交通流量繁重地區，難能再負荷巨蛋帶來的人潮、車潮，而「文中小六」近74線快速道路及國道1號大雅交流道，到火車站、高鐵等地車程約只需15公鐘，交通便利，因此「孵蛋」地點敲定落腳「文中小6」用地。

不過，前市府林佳龍團隊當初考量「文中小6」位於14期重劃區內，需等重劃完成後始得興建，而且使用學校用地也有建築面積限制等因素，因而改地點。對此，李昱叡說，14期重劃區預計今年可完成重劃，目前也有不少運動場館與學校結合的成功案例，時空背景已不同，改回現址不會有問題。

李昱叡說，巨蛋定址鄰近台中洲際棒球場，約6.96公頃，市府已在3月成立「台中巨蛋體育館」專案推動小組，預計規劃可容納1萬5000人，具有籃球、排球、羽球等國際比賽標準場地及兼具展覽、集會、演唱會等多功能室內綜合體育館，總經費約65億元。

李昱叡說，前市府原採BOT興建營運，最後招標流標，市府決定採逐年自編預算、自建方式打造巨蛋硬體後，再OT委外營運，力拚2022年動工、2026年完工營運，「台中巨蛋不再延宕」。

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