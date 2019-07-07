中市公務員「下海」演鄉土劇 網友跪求續集

2019-07-07 10:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新聞局為了宣傳「台中電影Fun in季」，由員工擔綱演出的宣傳影片，一掃過去正經八百的路線，而是以8點檔鄉土劇方式呈現，看過的網友紛紛表示超有梗，女主角密協兒可以報名金鐘獎。台中市副市長楊瓊瓔看過影片後，一則以喜，一則以憂，除了肯定演員們演技，也擔心女主角會嫁不出去。

「台中電影Fun in季」即日起至9月14日在台中市29個行政區巡迴放映，新聞局員工自編自導自演宣傳影片「放炮世家」，全程以台語演出，劇情及演技媲美8點檔鄉土劇，還穿插日前藝人外遇的梗。

劇情內容是女主角密協兒衝進閨密安那貝兒的辦公室，大罵安那貝兒說錯電影放映季時間，害她沒看到電影，又無法抽香港來回機票，更過分的是，安那貝兒還和她的男友志龍手牽手一起參加放映季。

志龍趕緊澄清，兩人「都有拿捏好朋友的分寸」，「是巧遇不是外遇」。劇終，安那貝兒的女員工也加入戰局說「志龍是我的」，接著出現旁白「想知道志龍到底是誰的，請明年同一時間準時收看」。

網友看完後紛紛表示，超有梗、好爆笑、太有才了，演員真的都是公務員嗎？也有網友說，演得真好，女主角密協兒可以報名金鐘獎，甚至有人哭求續集。

日前宣傳影片首映，楊瓊瓔看過後，不敢相信演員竟然都是新聞局同仁，看到女主角本人溫婉的模樣，仔細端詳後說，「就是妳喔！」接著還說「我怕妳會嫁不出去！」讓現場笑聲不斷。

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