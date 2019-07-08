盧秀燕市府狂賣最大社宅用地 網酸：社宅變豪宅台中發大財

2019-07-08 21:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市社宅政策開倒車！市長盧秀燕團隊大賣太平創新產業專用區用地後，又將出脫北屯太原段社會住宅預定地。消息一出，網友痛批「超級賤賣」、「台中房價一直飆不是沒理由的」、「林佳龍規劃，盧秀燕毀掉，跟高雄人一樣，興趣是投票教訓自己」，也有人大酸「要炒地建商才能發大財啊」。

市府標售北屯太原段社宅用地，立委洪慈庸今年5月就踢爆該處社宅已解約，市府當時辯稱政策調整；而該地緊鄰建商數處新建案，洪慈庸質疑盧市長取消太原段社宅及標售原規劃的社宅用地，恐涉及「賣地炒房」跟「建商利益」，呼籲政風單位啟動調查。

對此，市議員江肇國在臉書批評，太平創新產業專用區不做了要賣地！北屯太原段社會住宅不蓋了也要賣地！之前他在議會質詢時就揭露過，盧市長上任半年就賣了53億土地，再加上這次太原段的34億，賣地王的封號不只當之無愧，地位還越來越穩了！

前都發局長王俊傑也批評，社宅困境之一就是缺地，難得的公有地要給賣了，結論很簡單，盧秀燕沒有城市願景、沒有要蓋社宅。反觀林佳龍拚命增加城市競爭力，公有土地不賣，出租蓋企業總部提供就業機會，蓋社會住宅協助市民安居、外來移居，兩者高下立判。

社宅用地標售消息傳開，也引發民眾熱議，不少網友痛批「賣祖產啦 很會」、「難怪房價又炒起來了，原來是1124換國民黨」、「賣地一時爽，一直賣地一直爽」，也有人大酸「社宅變豪宅，台中發大財」、「好地段炒來賣錯了嗎」、「財團進得來，賤民滾出去，老闆發大財」。

市府表示，北屯太原段本來就應該依規標售，這是合法處理，不處理反而會被質疑養地不活化、行政效率差等問題，而且北屯的社宅規劃已有同榮段和北屯段正在興建中，因此將北屯太原段調整到需求度更高的西屯國安段，才符合成本效益，也滿足地方需求，符合區域均衡發展，呼籲勿傳遞錯誤資訊，誤導視聽。

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