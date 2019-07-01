新任3高階將領 蔡總統交付9大任務

2019-07-01 15:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今主持空軍司令熊厚基的晉任布達授階典禮，甫接任參謀總長的沈一鳴、國防部軍政副部長張哲平也在場陪同。總統對這3位新任高階將領各交付3項任務，期勉他們將國軍訓練成為具有現代性、知識性及專業性的優質軍隊，並確保國軍成為人民安居樂業、維護台海和平的堅實後盾。

蔡總統致詞時表示，今天是熊厚基中將晉任上將的授階典禮。熊上將有完整的歷練，也經歷過許多重要的職務。此次從空軍司令部副司令拔擢晉任上將，就在肯定熊上將在職務上的貢獻和付出。

總統說，榮耀的背後代表的是更重大的責任。在面對中國不斷擴張武力，並試圖用各種手段施壓臺灣，對我國國防造成威脅的時刻，我們更要嚴加防範，精進自我，以打造堅實的鋼鐵勁旅，守護國家安全為目標。

總統指出，在現場的每一位都是我們軍中重要的領導幹部。除了今天晉任的熊上將外，還有沈一鳴參謀總長，和即將接任軍政副部長的張哲平司令，未來也都會有新的挑戰。

總統強調，身為中華民國三軍統帥，她也要下達幾個命令，希望大家可以確實做到。首先，她要給沈總長三個任務。第一，落實整體防衛構想，務實戰訓本務。第二，培養未來人才，為創新的國防改革奠定基礎。第三，帶領國軍，為區域和平安全穩定善盡責任。

總統指出，張哲平司令接任國防部軍政副部長之後，也有三個任務。第一個，要縝密國防預算規劃，確保預算用在刀口上，符合國防需求和國人期待。第二，因應威脅的轉變，國防組織和規範，確實必須要有務實的調整。第三，要負起政策溝通任務，凸顯國軍親民，民眾敬軍的形象。

總統說明，今天晉升的熊厚基上將，他的第一個任務就是要捍衛領空，不容敵機侵犯。第二，落實國防自主，啟動前瞻研製。第三，強化軍紀，杜絕有任何傷害國軍聲譽的事情。以上，就是她要給3位軍中重要領導幹部的任務。

總統期勉國軍重要高階幹部能夠讓我們的國軍成為具有現代性、知識性、專業性的優質軍隊，也確保國軍成為人民安居樂業，維護臺海和平的堅實後盾。她也向大家保證，國軍弟兄姊妹的需求，她也會給予最全力的支援，讓我們一起來為國家的安全奮鬥努力。

蔡總統表示，對於國軍的需求，她會給予最全力的支援，期勉晉任國軍重要高階幹部，讓國軍成為具現代性、知識性、專業性的優質軍隊，也成為人民安居樂業、維護臺海和平的堅實後盾。

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