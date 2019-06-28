高階將領異動 沈一鳴接參謀總長

2019-06-28

張哲平任軍政副部長 熊厚基升空軍司令

〔記者涂鉅旻／台北報導〕參謀總長李喜明上將將在七月屆齡退伍，國防部昨日公布總統核定由國防部軍政副部長沈一鳴上將接任參謀總長，這也牽動另二個上將人事案。包括國防部軍政副部長由空軍司令張哲平上將擔任，並晉任空軍副司令熊厚基中將為空軍司令、晉升二級上將，上述人令皆在七月一日生效。

人令七月一日生效

蔡英文政府二○一六年執政後，將前總統陳水扁、馬英九時期，國防部軍政副部長由文人、退役將領擔任的慣例，改為現役二級上將擔任，至今仍未改變。參謀總長李喜明與繼任者沈一鳴，皆是先擔任軍政副部長之後，再接任參謀總長。知情人士認為，此舉有助於提升參謀總長對預算、軍事交流的了解，進而增進擘劃整體戰略的視野。

沈一鳴為空軍官校六十八年班畢業，並曾赴美空軍戰爭學院深造，歷任空軍司令、國防部常務次長、副參謀總長、空軍作戰指揮部等重要軍職。具備非常完整的學經歷，且待人處事、涉外能力和治軍能力皆有目共睹，為接任總長的不二人選。

國防部表示，將接任國防部軍政副部長的張哲平為空軍官校七十一年班，曾任空軍副司令、空作部指揮官等重要職務，學經歷完整；而熊厚基為空軍官校七十二年班，亦剛好在張哲平之後，接任空作部指揮官和空軍副司令，過去已被外界視為晉升上將的熱門人選之一。

和沈一鳴同為六十八年班的海軍司令黃曙光，原也被視為接任參謀總長的熱門人選。據悉，為蔡英文政府首名晉升上將的黃曙光，擔任海軍司令已逾三年，理應調整職務，甚至如未接任參謀總長，也可能擔任國防部軍政副部長。但層峰考量，黃曙光為「潛艦國造」最關鍵人物，因此期許黃可繼續扮演全案重要舵手。

國軍高階將領異動

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