人物速寫》首批幻象種子教官 沈一鳴 治軍、涉外評價高

2019-06-28

記者涂鉅旻／特稿

參謀總長將由國防部軍政副部長沈一鳴上將接任，除一如外界預料，也是蔡英文政府上將人事的「安全牌」兼「王牌」。沈一鳴治軍能力、涉外能力有目共睹，其謙和、高情商的待人處事風格也獲良好評價。曾駕駛過三型主力戰機的沈，在中共軍力不斷擴張、進逼之際，如何擘劃戰略與作戰思維，在險峻的區域局勢中找出生存之策，都有賴這位資深飛官找出最佳航道。

熟悉沈一鳴的人士指出，沈具有不錯的情商，行事風格屬「就事論事」型，縱使面臨重大壓力或危機，都不曾見他破口大罵。每逢重大演訓或任務時，沈亦樂於傾聽各界意見，並講求科學證據和專業分析，不流於「人治」而意氣用事，皆能讓下屬心服。

沈一鳴為我國首批幻象二○○○戰機的種子教官，曾赴法國受訓，更在一九八○年代前往沙烏地阿拉伯擔任「大漠計畫」教官，加上其曾赴美就讀空軍戰略研究所、空軍戰爭學院，以及多次參與軍方涉外事務，都使沈富有宏觀國際視野。

參謀總長李喜明曾提出多項具創意的防衛構想，包括結合民物力阻敵登陸、建造微型飛彈突擊艇等，旨在強化我國「防衛固守、重層嚇阻」及「戰力保存」能量。沈一鳴上任後，將在李所建構的基礎上持續強化，或提出不同想法，作為我國在區域安身立命的處方，值得繼續觀察。

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