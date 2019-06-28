新總長沈一鳴上將 曾奉派中東執行這項祕密任務...

2019-06-28 10:01

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統昨天核定上將人事調動，由國防部軍政副部長沈一鳴上將升任參謀總長，但外界並不知道，沈一鳴在擔任基層飛官時期，曾奉派到中東執行祕密任務，在長達一年的時間裡，沈一鳴轉換身分成為我國與沙烏地阿拉伯專案軍事合作計畫成員丶派駐到北葉門，外表還要留著中東男性鬍子的帥氣飛行員。

我國於1979年應友邦沙烏地阿拉伯王國的邀請，以極機密計畫的「大漠案」名義，派遣包括飛行員丶地勤與機械技術在內的空軍官兵，對外以沙國名義，軍事援助與我國無邦交的北葉門共和國，迄1990年結束，前後派遣12梯次，共計1000餘人參與，而沈一鳴是參與第8期的少數飛官之一，也是國軍現役唯一曾參與大漠計畫的將官。

曾參與大漠計畫的退役飛行員說，當時因為南北葉門交戰，沙國與北葉門交好，怕戰事波及沙國，又擔心自己軍援北葉門會讓中東情勢更加複雜，因為向我國提出請求，派出當年具有F5戰機飛行經驗的飛行員進駐北葉門沙那基地，F5戰機則由沙國提供，每天都要進行例行的戰機偵巡飛行任務，在當年可說是具有相當高的危險性。

大漠計畫在1990年結束後，軍方仍以極機密予以保密數十年，直到近年才開始解密，參與大漠計畫的人員發起聯誼活動，沈一鳴也以大漠計畫成員及空軍司令身分出席活動，

空軍軍史館在今年元月還特別辦理「大漠案」執行40年周年特展，展出12梯次援外珍貴史料及文物，希望讓國人了解當年空軍無名英雄為國家付出的貢獻與艱辛史實。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法