超諷刺！韓國瑜忙選舉 議員爆基層揹1歲兒疫區加班

2019-06-25 06:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市登革熱疫情延燒，市長韓國瑜假日「趴趴走」造勢拚選舉，但第一線三民衛生所防疫人員卻是命運大不同，自6月初迄今每週假日加班，連家中1歲幼兒找不到人照顧，竟要揹著到疫區與登革熱奮戰，議員陳慧文怒批總指揮韓國瑜失職，將防疫的重責大任，丟給第一線防疫人員承擔，自己卻棄市民拚選舉。

議員陳慧文表示，防疫視同作戰，第一線防疫人員被要求週週加班，連家中1歲幼兒找不到人照顧，也要背著孩子一起加班，與登革熱疫情奮戰，市長韓國瑜身為總指揮，卻是到處「趴趴走」，為選舉參加造勢，兩相對比十分諷刺。

陳慧文指出，三民區自6月初爆發登革熱群聚以來，確定病例一路攀升，三民區第一線防疫人員三民衛生所的工作人員已經配合疫情，在上級指示及人力調派需求下，所有組員自6月初迄今每週加班。

陳慧文說，當市府要求第一線防疫人員在疫情嚴重的情形下，必須放下手中、家中一切要事，以防疫為重，甚至家中有幼童的工作人員，因為臨時被通知加班，在找不到人幫忙照顧的情況下，長官一句防疫視同作戰，要求防疫沒有假期，防疫勤務未到者視同抗命，讓第一線防疫人員必須揹起家中幼童前往疫區加班。

陳慧文指出，當全體市民總動員防止登革熱疫情擴散之時，應該關心防疫方法是否正確？第一線防疫人力是否充足？人員調配是否適當？是否有過勞問題？不要最後累死一群基層人員，疫情仍然無法控制。

陳慧文說，衛生局稱目前本土群聚疫情已發生次波感染，且近一週有4例確診，會不會持續延燒，「未來兩週是關鍵期」，最重要的防疫指揮官韓國瑜，還是依然堅持平日上班，假日選舉嗎？

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