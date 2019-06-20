韓流退燒？韓國瑜臉書直播 同時觀看人數驟降近百倍

2019-06-20 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（20）日邀衛生局長林立人及環保局長袁中新在臉書開直播報告登革熱的防治狀況，接著再直播上港都電台受訪分享政策執行狀況，但有網友發現以前韓國瑜直播已從以往超多的同時觀看人數，卻在近日驟降到只剩1000多人在線觀看。

一名網友在PTT上對「韓國瑜導演的直播觀看人數剩下一千多人」感到疑惑，他表示以往同時在線上觀看韓國瑜直播的人數竟然從以前的5到10萬人驟降到只剩1000多人，他也諷刺表示「難道是中國沒有支援了？」。

而韓國瑜直播的觀看人次也確實有在消退的現象，韓國瑜今天直播的觀看人次只剩下11萬左右，而3月16日的直播有85萬的觀看人次，母親節當天的直播也有將近50萬的觀看人次，對比之下減少許多。

不少網友認同韓流正在消退，紛紛留言表示「就支那人走掉一堆了」、「過氣的草包」、「韓國瑜崩盤了」、「我想看屁眼俠繼續鬧」、「完全沒熱度可言了」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法