「韓流」倒過來看是什麼？網友寫書法變這樣...

2019-04-04 14:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「韓流」吹入台灣政壇成為一股不容小覷的勢力，但部分韓粉「瘋狂」的行徑卻讓人不禁搖頭，有網友發揮創意，透過書寫毛筆字的方式將「韓流」倒過來看，「韓流」變「智障」，引發網友論戰。

高雄市長韓國瑜以個人特質和魅力旋風式收服支持群眾，這股挺韓的力量集結為「韓流」，不但在「陸戰」中現身挺韓，更在「空戰」中發揮網路影響力，希望他們心中的救世主韓國瑜能「台灣安全、人民發財」，甚至取代習大大，解救中國同胞。

但部分韓粉出現瘋狂行徑，甚至出言恐嚇要殺不利韓的公眾人物全家，發動網路霸凌行為，讓人不禁搖頭直嘆韓粉的素質怎麼會這麼差；有網友發揮創意投稿臉書社團，將「韓流」兩字字透過毛筆字呈現，創意字體倒過來看後，「韓流」變「智障」，笑翻一堆網友。

有網友笑稱，「可以出周邊商品」，還有網友想把它印出在T恤上，參加7日在高雄舉辦的「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」遊行活動；不過也有網友認為，「這代表韓流和智障有180度的不同」、「韓流的相反是智障，我們韓粉跟智障完全相反」、「一個智障 各自表述」、「翻轉韓流 翻轉高雄！」

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