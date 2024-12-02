垃圾短影音腐蝕大腦！ 「Brain Rot」獲選牛津詞典2024年代表字

「Brain Rot」被選為2024年度代表字，意思是「大腦腐蝕」，該詞被定義為一個人的精神或智力狀態的惡化，特別經常花費數小時無意識地滑看抖音或IG上的短影音。（美聯社）

2024/12/02 15:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你是否經常花費數小時無意識地滑看短影音？英國牛津大學出版社（OUP）今（2日）公布牛津詞典2024年度代表字，逾3.7萬名專家和公眾投票選出「Brain Rot」，意思是「大腦腐蝕」。

牛津出版社宣布，「Brain Rot」被選為2024年度代表字，意思是「大腦腐蝕」，該詞被定義為一個人的精神或智力狀態的惡化，特別是過度消費微不足道或無挑戰性材料內容後的結果，例如經常花費數小時無意識地滑看抖音或IG上的短影音。

請繼續往下閱讀...

牛津字典分析，從2023年到2024年，該詞的使用頻率暴增230%，顯示了人們對過度消費低品質、低價值社交媒體內容影響的擔憂；心理學家、牛津大學教授普茲貝爾斯基（Andrew Przybylski）指出，這個詞的流行代表「我們所處的時代的症狀」。

「Brain Rot」最早出現在170年前，美國作家梭羅（Henry David Thoreau）在1854年的著作《湖濱散記》（Walden）中首度使用了此詞彙，他批評社會貶低複雜思想的傾向，以及大眾精神和智力程度普遍下降。

這個詞彙在數位時代，尤其是在過去12個月中，具有了新的意義，現在主要被用來批判社交媒體上的垃圾短影音，近年來各界也在討論過度消費這些內容可能對心理健康，特別是兒童和年輕人的心理健康產生的潛在負面影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法