NO CHINA！台灣制憲基金會演講會挺小英 舉牌反送中

2019-06-15 21:33

〔記者王善嬿／嘉市報導〕台灣制憲基金會第三場「台灣站（戰）起來，拒絕一國兩制」演講會今天在嘉義市中正公園舉行，主持人余莓莓及基金會副執行長張俊龍等人痛批，香港「反送中」遊行顯示中共的一國兩制已經破產，呼籲民眾明年總統大選要支持顧台灣的蔡英文總統，維護台灣的民主、自由！

今天活動包括民進黨立委李俊俋、市議員蔡文旭、王美惠、律師黃帝穎跟成功大學政治系教授梁文韜等人輪番宣講，而基金會創辦人辜寬敏身體不適並未出席，改用錄影方式現身。

李俊俋說，高雄市長韓國瑜今天下午保證，「一國兩制絕對不會在台灣這塊土地出現，除非Over my dead body」等語，根本「畫虎爛」（台語意旨誇大不實）。《逃犯條例》要修訂的內容，是指在中國政府要求下，任何香港、台灣、中國及外國人在香港過境、工作，有必要送中國受審，就必須到中國受審，但台灣人犯法應在台灣受審判，如果香港修訂《逃犯條例》通過，以後台灣人也可能被抓，大家應支持香港「反送中」，要求撤回。

現場播放香港「反送中」影片給予聲援、支持，眾人齊舉「NO CHINA」字牌，高喊「go、go、go！台灣是寶島，no、no、no！中國尚奧古」口號，表達拒絕一國兩制訴求。

蔡文旭、王美惠輪番上台演講說，民進黨總統初選已經結束，大家要團結、明年總統大選，投票給顧台灣的蔡英文總統。

香港出生的梁文韜教援則疾呼「不反中國，就等死」，他說，香港淪陷非一朝一夕，中國以滲透香港的方式，也滲透台灣的政黨、媒體、社團甚至里長，台灣人「夢醒了沒？」呼籲支持「反滲透法」立法。

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