蔡總統赴金門視察豬瘟防疫 籲同樣心力阻秋行軍蟲擴散

2019-06-15 18:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日到金門視察，她稍後在臉書貼文說，今天到金門，希望用行動讓大家知道，保護金門的平安是很重要的事。

蔡英文指出，金門是非洲豬瘟防疫的第一線，今天視察了防疫檢疫工作，感謝第一線防疫同仁的辛勞，還有行政院也立即採取堅定有效的措施，讓我們成功把非洲豬瘟阻絕於境外。

蔡總統強調，防疫如同作戰，最近除了非洲豬瘟疫情，還有秋行軍蟲的入侵，大家也千萬不能鬆懈，請大家務必用守護滷肉飯的心情，共同嚴防秋行軍蟲的擴散，最近這幾天就是關鍵。

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