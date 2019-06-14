談反送中！小英：只要蔡英文做總統 台灣一定顧得住主權

2019-06-14 18:39

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨總統初選結果昨天出爐，蔡英文總統勝出，她今天到新北市三重義天宮參拜致詞時，除了對前行政院院長賴清德的毅力和風度表示肯定，面對反送中議題延燒，她也掛保證，只要民眾2020年將票投她，就一定能保有自由跟民主，顧得住主權。

蔡英文今天到三重義天宮參拜，致詞時感謝初選過程中給予批評和鞭策的人，讓她看到盲點和問題，也感謝行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊，過去祭出不少讓人民有感的政策包括防治豬瘟、減稅等，讓大家覺得政府有在做事。

蔡英文也特別感謝第三選區（三重）立法委員余天，因為不少人都說，在初選民調期間有接到余天的電話，希望民眾能支持蔡英文。

蔡英文說，這次初選結束要感謝所有「助英台」的朋友，後面還有一場硬仗要打，2020年選舉攸關台灣未來發展，同時也提出5大目標，包括團結民進黨、讓民進黨大於民進黨、堅持改革讓經濟繁榮、保護台灣主權和讓台灣成為世界的台灣

蔡英文表示，初選結果出爐後，就已經致電給前行政院長賴清德，他在初選中表現出的毅力、初選結束後的風度，讓大家感覺到，在民進黨中的競爭，是讓大家更進步。

而面對香港反送中事件備受關注，蔡英文表示，相信台灣人民現在更能體會到自由民主的可貴，同時也向大家保證，「只要有蔡英文總統，就一定有自由跟民主，而且顧得住主權。」

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