反送中》暫緩並非撤回！批林鄭月娥無悔意 民陣遊行照常舉行

2019-06-15 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥在今天（15日）下午宣布暫緩修訂《逃犯條例》，不過對於是否對抗爭時發生的流血衝突事件道歉？林鄭月娥則稱警方的執法「天經地義」。對此，香港民陣痛批林鄭沒有絲毫歉意，且「暫緩」並非「撤回」，因此明（16）日舉行的「譴責鎮壓撤回惡法」大遊行將如期舉行，民陣也高呼「明天兩點半，維園（維多利亞公園）見」！

歷經12日的大規模示威及警民衝突，香港特首林鄭月娥今天下午3時許於香港政府總部召開記者會，宣布暫緩修訂《逃犯條例》。不過對於記者問及她是否針對流血衝突事件道歉？林鄭月娥表示，抗爭期間不僅有警方攻擊市民或記者，亦有市民持「具殺傷力的武器」攻擊員警，同意警方對該事件定義為「暴動」，並稱警方的執法「天經地義」。

對此，民陣下午4點半在臉書粉專「民間人權陣線 Civil Human Rights Front」PO文，沉痛表示，香港警察向人民開槍，震驚世界。今日林鄭回應，警方執法，天經地義，理所當然。市民浴血，林鄭沒有絲毫歉意，「她真的是『兩個孩子的母親』？」民陣更諷刺，最後林鄭更不忘把開槍責任，推往警務處及前線警員，盡顯領袖風範。

民陣宣傳，明日「譴責鎮壓撤回惡法」大遊行，起點維多利亞公園，終點金鐘添美道，開始時間為2時30分，民陣提到，「暫緩不是撤回，明天兩點半，維園見」！

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