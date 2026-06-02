突自爆「我有中國身分證」 詹江村：內政部也拿我沒辦法

詹江村宣稱「我確實有中國身分證」，並嗆聲說：「內政部長劉世芳也拿我沒辦法。」（資料照）

國民黨桃園市議員詹江村近日爭議頻傳，除了捲入馬英九基金會內鬨風波、罵武陵高中學生沒教養，昨日（1日）詹還突然公開宣稱「我確實有中國身分證」，並嗆聲說：「內政部長劉世芳也拿我沒辦法。」

詹江村昨日下午在臉書發文，並貼出發回覆網友留言的截圖，網友留言說「詹江村在直播中自稱擁有中國身分證，引起社會譁然」，詹則回覆：「我確實有中國身分證啊！怎麼了？」詹江村在該篇貼文中表示：「不用在那邊嘩然啦！你老子我就真的有中國身分證啊！內政部長劉世芳也拿我沒辦法，調查局、移民署都拿我沒辦法，是要怎樣啦！」

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詹江村說：「你老子我以中國人為榮，國父推翻滿清政府，創立我中華民國，有問題嗎？該說明的人應該是王義川吧！他說他是台灣國的立法委員，問題比較嚴重吧！」

後續詹江村又發另一篇文，聲稱：「中國大陸我沒有生意，我也沒有在大陸置產，我也不同意二岸統一，我也不曾收台商捐款，我只承認中華民國憲法，二岸同屬中華民國，我是中國人。」隨後更質疑：「所以我說我有中國身分證有問題嗎？我的中國是中華民國，你的中國是哪一個？你是漢奸嗎？還是匪諜？想把中國拱手給中華人民共和國嗎？」

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