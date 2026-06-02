捷克議長訪台惹怒北京！黃暐瀚曝「九二共識行不通」

捷克參議院議長韋德齊1日率團訪問台灣，引來中國駐捷克大使館批評。（歐新社資料照）

捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）1日率團訪問台灣，引來中國駐捷克大使館批評。資深媒體人黃暐瀚表示，這樣的現象印證了中國只打算消滅中華民國，根本拒絕給予「一中各表」空間，「這就是我為什麼一直說九二共識行不通的原因。」

睽違近6年，韋德齊率約40人代表團於1日至4日訪問台灣，這是他繼2020年8月底之後，二度訪台。韋德齊受訪表示，拜訪台灣立法院長韓國瑜完全沒問題，部分國家推動一個中國政策，但不是「我們一定要遵守」。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚1日在臉書發布貼文稱，每每只要有國際人士訪台，包含這次的捷克議長韋德齊，中國就會跳腳大罵；反觀上月美國總統川普訪問北京，台灣沒有任何人「抓狂氣噗噗」。

黃暐瀚指出，這就是為什麼他不斷重申「九二共識行不通」的原因。他直言，「你堅持你的中華人民共和國，我堅持我的中華民國，憑什麼你中華人民共和國能有訪客？我中華民國卻不行？」

黃暐瀚強調，這樣的現象印證了他此前一再強調的論述，「九二共識，就是不讓中華民國活」。他表示，「中國只有『消滅中華民國』的路，根本沒有什麼『一中各表』的路。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法