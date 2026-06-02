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    首頁 > 政治

    從「蔣稿機」到「殷瑋答」 吳靜怡：蔣萬安只是馬時代的語言模型

    2026/06/02 08:51 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安1日前往市議會，出席市政總質詢。（資料照）

    台北市長蔣萬安1日前往市議會，出席市政總質詢。（資料照）

    民進黨立委吳沛憶1日在某廣播節目上爆料，台北市長蔣萬安在議會備詢時，研考會主委殷瑋會火速整理資料、即時提供講稿、「答案」給蔣萬安，其實蔣萬安是「披著人皮的傀儡」，殷瑋才是幕後的「操偶師」。對此，媒體人吳靜怡表示，從馬英九時代到蔣萬安的「蔣稿機」政治學，一開口就是中國式官腔模板！只是接上中央處理器的「殷瑋答」！

    吳靜怡在臉書PO文表示，蔣萬安的語言模型被網友發現了，網路瘋傳，原來蔣萬安的聲音、節奏、語法都像幕僚官腔，這是馬英九時代一路傳下來的政治語言模型系統，到了蔣萬安這一代，只是換了比較年輕的臉、比較科技的包裝、比較會蹭議題的外殼；馬時代遇到問題從丟給蔡英文，到現在北市府的問題一律丟給賴清德，讓人嘲笑根本就是「中央處理器」，不只如此，吳沛憶爆料，蔣萬安在市議會備詢時，桌上放平板，殷瑋就在後面即時打字提供講稿，直接照唸，網友封蔣萬安為「殷瑋答」跟英偉達（輝達在中國的譯名）剛好同音，原來不僅是「蔣稿機」更是被操弄的傀儡，「蔣萬安回應產生器」根本就是幕僚系統性的操作，台北市市長淪為沒有靈魂的肉體。

    吳靜怡指出，「蔣稿機」這三個字極精準，因為蔣萬安的問題不是不會講話，而是花了很多時間背稿、照稿講，不在稿子內不會答；不是沒有聲音，而是聲音裡沒有市長該有的承擔；不是沒有團隊，而是整個團隊都在幫他把責任往外推，台北市何需要這樣的市長？

    吳靜怡直言，而「殷瑋答」更精準，因為現在的蔣市府政治語言，已經不是單純蔣萬安個人的風格，而是一套幕僚化、模板化、戰鬥化的回覆機制；空瓶最怕的是裝了滿肚子的壞水，姓什麼都聽爸爸的，昨天姓章，今天改姓蔣；說什麼都聽別人的，今天「殷瑋答」，明日會不會就是「北京答」？

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