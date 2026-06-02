澎湖縣長選戰就看他！關關難過關關過 陳光復細菌感染發燒

陳光復大年初一前往文化局發放福袋，傳出跌倒意外昏迷至今。（記者劉禹慶攝）

民進黨選對會傳出明（3日），即將通過澎湖縣長陳光復夫人吳淑瑾「代夫出征」，代表綠營參選下屆澎湖縣長，也讓外界關注陳光復的病情。今（2日）就傳來陳光復臉書粉絲專頁最新病況，久卧病榻的陳光復，出現細菌感染發燒情形。陳光復的臉書專頁發文呼籲：「關關難過關關過，為我們的戰士加油！」

臉書專頁表示，2001年陳光復與吳淑瑾帶著2個女兒全家返鄉澎湖，抱持著為家鄉打拼的理想，首度參選澎湖縣長，雖然縣長選舉2次失敗，沒有擊倒陳光復，2014年當選縣長、2018年連任失敗，依舊未曾停下為民奔波的腳步，2022年東山再起，再度當選縣長。

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「在光復縣長的身上，我們看到的是一位越挫越勇的戰士。2月17日大年初一的意外，這位戰士倒下。倒下的那刻，他停止呼吸，經急救與後送，從完全沒有意識，到睜開眼睛，凝視著家人。他或許無法告訴我們甚麼，但我們知道，他依然是那位戰士，依舊在努力奮鬥，要從那黑暗的深淵～站起來、走出來。」

陳光復原本病情都朝著好的方向前進，不料現在卻遭受到細菌感染，引起發燒，成為治療過程中的艱難考驗。「感謝醫療團隊，幫助縣長撐下去；謝謝不屈不撓的縣長，仍舊在那裏奮戰」。如今，我們只想告訴他 「您是前線衝鋒的戰士，我們都將是您最堅實的後盾」，縣長加油！

澎湖縣長陳光復摔傷無法連任，牽手吳淑瑾可望代夫出征。（陳光復臉書粉絲專頁提供）

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