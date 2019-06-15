柯文哲稱小英「皇上」 她爆氣怒轟：見習帝就閉嘴？

2019-06-15 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲12日被中國國台辦高度讚賞，柯13日以「恭喜皇上、賀喜皇上」評論蔡英文贏得初選；名嘴陳凝觀對此表達強烈不滿，怒轟柯文哲「看到中共跟習皇帝就閉嘴？」還說柯P若不敢回應就是「嘴砲政客」。

台北市長柯文哲上週接受台視專訪時重申「兩岸一家親」與「五個互相」，並稱台北上海城市論壇行之有年，今年沒道理不辦。中國國台辦發言人安峰山12日在例行記者會回應，柯文哲積極正面看待兩岸關係，「我們表示讚賞」。

柯文哲13日在議會備詢時，議員問到對於蔡英文初選贏了，想對蔡英文說什麼話，柯P僅簡單回應「加油」，媒體14日好奇追問「為什麼只講加油沒有恭喜？」，柯文哲打趣回應：「恭喜皇上、賀喜皇上」，還跟提問記者說，「你想聽什麼我就說什麼」。

《壹電視》政論節目「年代向錢看」主持陳凝觀，14日深夜透過「年代向錢看」臉書粉絲專頁指出：「我是凝觀。我公開發言。歡迎大家分享。柯文哲如果不敢回應我，就是投機嘴砲政客！」她認為，柯文哲嘲諷蔡英文「皇上」，卻從來沒膽嘲諷「國際認證的習皇上」，對此質疑「到底是柯文哲過度缺乏國際觀？還是柯文哲只敢嘴政敵！然後看到中共跟習皇帝就閉嘴？」

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「年代向錢看」臉書傳送門

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