金門縣長將赴海峽論壇 蔡英文當面「提醒」：不接受一國兩制

2019-06-15 18:03

〔記者吳正庭／金門報導〕總統蔡英文今天參加國立金門大學畢業典禮，勉勵兩岸交流最前線的金大畢業生，要更有世界觀的看待兩岸關係的格局。總統特別提及，「送中條例」引發的衝突，再一次凸顯「一國兩制」在香港的挫敗。

蔡英文似乎也意有所指地，「提醒」同在台上且即將搭船到廈門參加「海峽論壇」的金門縣長楊鎮浯、縣籍立委陳玉珍，總統說，今天也是廈門「海峽論壇」舉辦的日子，也許有人會再次提到一國兩制台灣方案，但她要明確地說，「不接受一國兩制，是台灣人民不分黨派，最大的共識，這就是台灣的基本立場」。

總統說，今年會參加警察大學、3軍6校及金門大學3個學校的畢業典禮，其中，金門大學是唯一參與的綜合大學畢業典禮，她說，會特別出席，不僅代表金門大學的特殊，也代表金門的特殊。

總統說，就在參加金大畢業典禮的同時，世界同時正發生很多變化；在太平洋地區，美中貿易戰及香港局勢都讓人憂慮，尤其是「送中條例」引發的衝突，再一次凸顯了「一國兩制」在香港的挫敗。

她說，廈門「海峽論壇」也許會再提到一國兩制台灣方案，但她要明確的說，「不接受一國兩制，是台灣人民不分黨派，最大的共識，這就是我們台灣的基本立場」。

總統說，金門是一個特殊的地方，這裡曾經是兩岸對峙的最前線，也是兩岸交流的最前線。隨著兩岸關係的起伏波折，金門始終是眾所矚目的焦點。也因為歷史背景和地理位置，金門大學成為了特色大學，除了有研究閩南文化的「金門學」，現在又成立了海洋事務研究中心，不論是在地條件或教學特色，都創造出金大學生的優勢。

總統詢問，現場有沒有人曾透過小三通前往廈門？有很多人舉手。總統說，「小三通」是她過去擔任陸委會主委時努力的成果，當時推動遇到很多困難，也都一一克服；2001年開始的第一年大概只有2萬人次的旅客，目前1年已高達180萬人次旅客透過小三通到金門。

她說，金大學生因為地利之便，是最有機會到對岸訪問的學生，比同齡的本島學生更有機會認識中國。但她也提醒大家，世界不是只有中國一個國家，過去有些人認為，台灣要走向世界，必須透過中國，她不同意這樣狹隘的世界觀。

她說，台灣不只是台灣海峽上的台灣，更應該是太平洋上的台灣。過去3年多，政府花了很大的力氣強化內需對經濟的支撐，也全力改善投資環境，因此能夠把挑戰化為機遇，迎接台商回流、外資看好的「投資大爆發」。「危機變成轉機，這從來都不是運氣，而是因為我們做了充分的準備」。

總統強調，中國不應該被忽略，但是如果世界觀被「鎖在中國」，台灣就註定沒有辦法走向世界。對中國抱有警覺，但不必然帶有敵意，就像她鼓勵兩岸民間交流，但也會提醒大家，務必顧及主權、尊嚴以及國家安全。

總統說，有3件事要鼓勵大家：第一，希望畢業自兩岸交往最前線的大家，要更有世界觀的看待兩岸關係的格局。第二，金門是豐富同學們青春生活的沃土，希望同學抱著感恩的心，謝謝這塊土地，未來有機會為這塊土地做出奉獻。第三，期勉同學保有積極的心，面對挑戰。這是一個瞬息萬變的時代，也是充滿機遇的時代。她說，「我們會老，你們會長大，我的工作，就是在變局當中掌穩舵，讓各位保有選擇未來的權利」。

蔡英文是金門大學創校22年來，首位出席畢業典禮的現任總統，她親自頒發僑委會獎勵學行成績優良的應屆畢業僑生；金大今年畢業生總計有40班、1054位同學，分別完成2年碩士班或4年學士班的學程。

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