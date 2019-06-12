「亞泥案」未妥善把關 監院糾正原民會、花縣府等單位

2019-06-12 11:44

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員瓦歷斯．貝林、高涌誠調查「亞泥案」，今召開記者會指出，政府辦理亞洲水泥公司租用花蓮縣秀林鄉礦區原住民保留地過程，未善盡保障原住民生計之職責，且塗銷耕作權過程疑點重重，監察院已通過2位監委所提出的調查報告，提案糾正原住民族委員會、花蓮縣政府、花蓮縣秀林鄉公所。

監委表示，原住民保留地制度旨在保障原住民生計，主管機關於變更其土地使用前，自應依相關規定嚴格把關，以確保原住民應有權益。

然而，本案在「亞泥申請租用富世、秀林段山地保留地土地使用第1次召開協調會」中，政府代表僅強調將保留地租予亞泥採礦，可促進地方經濟發展、增加當地工作機會，卻未告知原住民於塗銷耕作權後，將喪失繼續耕作及未來取得土地所有權的權利，不僅對原住民生存權與財產權有重大影響，更喪失政府保障原住民生計的立場，失職之咎甚明。

監委進一步指出，本案尚有57筆土地設有耕作權，與亞泥承租權產生競合，卻因未能提出繼續經營事實，導致耕作權人遲遲無法通過審核，取得土地所有權。查「山坡地保育利用條例」第37條，已刪除5年繼續經營期間取得土地所有權的限制，原民會應基於「協助原住民取得應有土地權利之義務」，依法幫助本案未塗銷耕作權者無償取得所有權。

監委說，以往原住民土地經常遭到各種形式的掠奪，對原住民族既有權利侵害甚鉅；以本案為例，不僅無法證明協調會參與者全體同意的意思表示，更出現來源不明、筆跡相同、疑似偽造的塗銷文件，顯示耕作權塗銷過程疑點重重。

監委強調，有鑑於我國原住民保留地制度是國家與原住民的特別信託關係，行政院應督同所屬，為原住民族的利益使用、管理原住民保留地，並加速釐清本案相關疑義，基於歷史正義與轉型正義，協助被塗銷耕作權者爭取應有的土地權利。

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