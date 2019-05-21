高通和解案過度介入市場機制 監院糾正公平會

2019-05-21 11:06

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員王美玉、仉桂美調查「公平交易委員會與高通公司和解案」，認為公平會同意高通允諾與同業競爭者簽訂互不控訴契約，過度介入市場機制，且以投資換罰鍰違反不當聯結禁止原則，再加上和解磋商僅4個月完成，相較於處分作成過程2年8月，歷程倉促，未公開透明，監察院提案糾正公平會。

監委強調，基於尊重公平會是獨立機關，本案調查並非取代公平會職權，而決定此種商業模式是否違反公平交易法，也不是介入專利權授權與否的私權紛爭，去評斷何人應對何人進行授權，而是在公平會已做成處分後，又快速達成和解，這種立場轉變是否屬於恣意擅斷，而涉有違失。

監委指出，公平會在前年10月對高通裁罰234億元罰鍰，要求改正違法行為，去年8月與高通達成訴訟上和解，同意高通所允諾與同業競爭者簽訂互不控訴契約，降低同業競爭者與高通洽談完整授權契約可能性，過度介入市場機制，違反原處分的不同意見書所堅持，競爭主管機關不應干涉契約法領域的基本立場。

監委認為，和解是以投資所帶來潛在效益，換掉罰鍰金額，是對高通過去違法行為，以未來投資換取免罰，已屬不當聯結。此外，和解過程僅4個月，相較於處分作成過程2年8月，顯屬倉促，甚至是秘密進行，不符合獨立機關決策透明的要求，核有重大違失。監院日前聯席會議通過調查報告，糾正公平會。

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