蘇啟誠案監院糾正外交部 謝長廷：網民、立委、名嘴誰糾正？

2019-05-27 16:41

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕駐日代表謝長廷27日首次對關西機場事件的監察院報告做出回應。謝長廷表示，根據報告蘇啟誠前處長和大阪辦事處均沒有過錯，外交部受到糾正是因為以沒有查明的電話跟文章就要蘇處長檢討，但如果這是不對的話，當時那些要求蘇處長負責的網民、立委和名嘴誰來糾正他們？他希望這份報告能帶給社會做一次深度反省，而不是再拿來做惡鬥、抹黑。

監察院報告出爐後，有名嘴再度將劍頭指向謝長廷，批評他沒有回應在逃避，要求他立刻回台灣到立法院報告。謝長廷也在今天下午拍攝一支長約2分半的「有問必答」短片回應，短片預定於謝長廷的臉書上公開。

謝長廷回應全文：

Q︰去年9月關西機場事件監察院的調查報告已經出爐，有名嘴說你沒有回應，說你逃避，要求你立刻回台灣到立法院報告，對此回應。

A︰立法院只要有通知我都會回去報告，我們尊重制度。監察院的調查，外交部跟我也很配合，我還親自接受調查，但是監察院的報告也還原了不少真相，最重要的就是他說蘇啟誠前處長沒有過錯，大阪辦事處也沒有過錯，如果根據這個事實，大阪沒有錯、蘇處長沒有錯，那我指揮監督的人，指揮監督的外交部怎麼會有錯？這是邏輯，也是常識。

但是監察院糾正外交部，主要的理由是說外交部根據一通還沒有查明的電話跟文章，就要求蘇處長檢討，這個不當，但是我們想想看那時候鋪天蓋地，名嘴、立委、鄉民都要求我們下台，都要求蘇處長負責任，外交部要求他檢討，這如果是不對的話，那這些網民、立委、名嘴誰來糾正他們呢？

所以我認為，監察院的報告應該讓我們整個社會能夠做一次深度的反省，將來不要再有這種錯，而不是根據這個報告，大家又拿來做對自己有利解釋，做惡鬥、做抹黑，這是相當悲哀的事情，也不是我們希望看到的。

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