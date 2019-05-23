大阪前辦事處長蘇啟誠輕生案 監院糾正外交部

2019-05-23 10:26

〔記者謝君臨／台北報導〕日本關西機場去年9月因颱風造成淹水關閉，意外衍伸假新聞事件，我駐大阪辦事處長蘇啟誠在事件爆發後輕生，家屬直指蘇是因不堪受辱被調回國。監察委員調查後，認為外交部處理草率，通過調查報告並糾正外交部，至於傳聞時任台日關係協會秘書長張淑玲曾在蘇輕生前打一通20分鐘電話，證實並非張所打。

監院外交及僑政委員會、教育及文化委員會昨舉行聯席會議，討論監委江綺雯、仉桂美所提的蘇啟誠案調查報告；據指出，調查內容並未提及我駐日大使謝長廷或其他個人的責任；監院預計今天下午2點對外召開記者會說明。

據了解，大阪辦事處輪值僱員去年9月6日凌晨，確實接獲一通電話，而蘇在生前時，也曾接到一通20分鐘的電話，有監委認為，這兩通電話造成後續很大的影響，但報告卻未指明是誰打的，尚不完整，提出不同意見書，會中並決議將調查報告全文上網公布。

據悉，糾正理由共有8項，其中一項調查意見為，外交部憑藉尚未查證的一通緊急聯絡電話，就要求蘇啟誠寫檢討報告，認為外交部過於草率。但反對者認為，事件發生後，立法院國民黨團就開記者會要求檢討，加上國內輿論及媒體壓力，張淑玲在當時情境下答應，難以避免被要求寫檢討報告。

此外，報告另指出，去年9月8日蘇曾手寫一小段檢討內容交給秘書，10日又親自寫了2頁檢討報告，但最後外交部長吳釗燮僅拿到10日的報告，監委認為，前後內容有落差，懷疑有人指使修正，或有來自不知名的上級壓力，但這部分並無證據；至於駐日代表謝長廷則因通訊問題，沒有收到這份報告。

監委質疑，事件後，通常會先要求寫事件發生經過報告，而後才寫檢討報告，但外交部卻要求直接寫檢討報告，顯有處分之意。不過，反對意見認為，公務體系運作上，的確有可能會要求兩份一併寫。

至於外界所關切的，蘇生前是否曾接到張淑玲或謝長廷的電話？監委調查，蘇確實有一通20分鐘的電話，內容並未錄音，不過並非張所打，而是外交部一名人員為聯繫其他事情而致電；此外，大阪辦事處所接到的電話，則是民眾要求代訂旅館的緊急連絡電話，僱員拒絕並請他自行上網尋找適合旅館。

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