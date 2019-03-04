NHK特集》半小時特別節目追查蘇啟誠之死與失控的假新聞

2019-03-04 23:57

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕前駐大阪辦事處處長蘇啟誠在去年9月13日輕生，日本放送協會（NHK）花了半年時間，採訪東京。大阪、沖繩及台灣等地相關人士追查蘇處長輕生的原因，4日晚間以半小時的新聞特集「失控假新聞，駐日外交官為何輕生及我們的教訓」，以蘇啟誠之死為鑑對假消息的肆虐提出警訊。

節目先介紹蘇啟誠原為台灣駐沖繩辦事處處長，以親和的為人受到地方歡迎，7月升任大阪辦事處長，但悲劇在兩個月後發生，9月4日關西機場因為颱風關閉，3000多名旅客受困，其中有3分之1為外國旅客，隔天上午大批巴士進入機場接出受困旅客，其後社群網路上出現貼文，指中國大使館派車進機場接人，貼文中還有附有動畫，對中國大使館應對大力讚揚。

節目中找到一對台灣籍旅客汪姓母女，她們搭上巴士後，在網路上貼文表示受到中國解救，女兒向NHK表示，當時也覺得奇怪為何只有中國的車子進來，但當時只想早點回家，所以並沒有細究。

節目指出，事後知道網路流傳的中國大使館派車的消息並非事實，巴士全部為關西機場調派的車輛。網路上流傳中國派車的假消息，光是9月5日當天就高達500條，到了6日所有旅客被脫困後，貼文量仍繼續增加。

貼文內容還包含了台灣旅客詢問能否搭車，「自己是中國人就可以上車跟祖國走」，此 刺激了台灣人的情緒，首先發難的是網路留言板，批評台灣駐日代表處、罵外交官全是垃圾，一名曾在網路留言的台灣男性以匿名方式接受NHK採訪，他表示，有7、8名朋友全在討論這條留言，所以以為內容是真的。

當時台灣駐大阪辦事處接到大批台灣旅客詢問，幫忙問機票和訂飯店，此事卻沒有在台灣被廣為報導，同一天晚上台灣電視台全面批判駐日代表處「真的可以廢了」。NHK訪問了加入撻伐行列的名嘴黃暐瀚，他坦承，在追求收視率和銷量的情況下一切都必須搶快，根本沒有時間查證。

接著在野黨議員也跟著追究責任，批判的聲浪無法止歇，蘇啟誠成為箭靶。NHK訪問蘇啟誠的好友旅日台僑醫生王輝生。王輝生表示，他曾以簡訊告訴蘇啟誠，關西機場關閉，中國的巴士根本不可能進得去，他要蘇啟誠向外界說明此一事實，但蘇啟誠僅回他說「同感，但沒人聽到去」。

當時大阪辦一天接到超過千件以上的抗議，蘇處長不眠不休連日應對，王輝生說，蘇啟誠是「百口莫辨」，心情非常絕望。蘇啟誠和王輝生通過簡訊後的兩天自殺身亡。中國派巴士進入關西機場是假新聞的事實，在蘇啟誠輕生後隔一天才廣為人知。

蘇處長的家屬也應NHK節目的採訪發表了書面聲明，聲明中呼籲各界在未查明真相的情況下，不要輕易相信、擴散，或是利用假新聞謀取自己的利益或譁眾取寵。

節目中NHK台北記者指出，台灣社群網路使用率高於日本，訊息傳達十分快速，很多未經證實的假消息馬上就透過朋友分享傳開，另一方面，台灣政府對中國透過網路散布操控消息的心戒心也相對提高。

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