你忘了嗎？半年抽絲剝繭調查 蘇啟誠自殺NHK專題報導今登場

2019-03-04 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕前駐日大阪處長蘇啟誠因輿論而上吊輕生，引起國人對於假新聞之關注。日媒《NHK》秉持抽絲剝繭的精神，歷經半年的調查後將於今（4日）晚播出專題報導，並由台日混血的主持人播報此新聞。網友表示：「別人遺忘了，或是故意要讓健忘的民眾忘記這件事情，我們絕對不能忘」。

網友「doson」1日於PTT八卦版發文表示，很多造謠的台灣名嘴、媒體、帶風向的五毛都已經遺忘的關西機場假新聞事件，日媒還在追蹤這個事件帶來的重大影響，秉持抽絲剝繭的精神，於台日兩地進行長達半年的調查，《NHK》將於4日的日本時間晚上22:00（台灣時間21:00）播出專題報導。

該網友表示，台灣人、NCC還有台媒更不應該遺忘此事，「各位台灣的網路自衛隊和義勇軍們，別人遺忘了，或是故意要讓健忘的民眾忘記這件事情，我們絕對不能忘」。

據《NHK》節目表，25分鐘的專題報導《クローズアップ現代＋「暴走フェイクニュース駐日外交官はなぜ自殺私たちへの教訓」》（今日焦點+ 「失控假新聞如何造成東京外交官自殺？給我們的教訓」）將於日本時間今（4）晚10點開始播放，主持人為資深主播武田真一，以及台日混血、嫻熟中文的播報員鎌倉千秋。

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