香港「反送中」聲勢浩大 陸委會籲港府：不應再裝聾作啞

2019-06-09 21:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港政府強推「送中條例」引爆港人憤怒，今有數十萬人上街參與「反送中大遊行」，海外港人也在29個城市集氣串聯。陸委會今天表示，由衷感佩數十萬香港民眾以具體行動展現捍衛自由、法治與人權的強大決心與意志力，也呼籲港府「不應再裝聾作啞」。

香港特區政府推行「逃犯條例修訂草案」，若過關恐破壞香港法治，讓港人甚至過境香港的外籍人士，有被送到中國進行不公平審判之虞，引起民間與歐美政商界反彈。「送中條例」12日將在立法會大會恢復二讀，香港民間今天舉辦「守護香港反送中大遊行」，數十萬人上街癱瘓香港交通，是自2003年七一大遊行以來規模最大的集會活動。

因香港政府宣稱此修法是為了解決港女命案，台灣政府已多次堅決表示，若香港修例前提是「一中」，台灣絕不會接受這種消滅中華民國主權的行為；也拒絕在修法前提下協商個案移交。

陸委會今天表示，港府現在以港女命案嫌犯將在10月獲釋為由，蠻橫強推修法，是「假伸張公義之名，行威脅人權之實」。陸委會說，我方認為港府應撤回修法草案，「勿一錯再錯，開啟萬惡的送中大門」。

陸委會也對今天參加「反送中條例」遊行的數十萬香港民眾表達由衷感佩。陸委會說，香港民眾要求港府撤回「逃犯條例」修訂草案，以具體行動充分展現捍衛自由、法治與人權的強大決心與意志力，我方也呼籲港府「不應再裝聾作啞」，漠視社會的擔憂與質疑。

陸委會也再次呼籲台灣全體國人，香港移交中國大陸後，中共不斷侵蝕香港自由、人權及法治，此次港府強行修法，更無疑將為「一國兩制」敲響喪鐘。陸委會向國人說，「應以香港為鑑，高度警惕中共政權的欺詐本質，明辨一國兩制灣方案的騙術，共同捍衛中華民國主權，抵禦中共心術不正的陰險作為」。

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