香港反送中遊行人潮洶湧！民陣：惡法不撤擬包圍立法會

2019-06-09 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港民間人權陣線（簡稱民陣）今天發起反送中大遊行，港人群起響應，參與人數遠遠超過預期，國際主流媒體均有即時報導，目前遊行還未結束，民間人權陣線表示，「如果政府不撤回惡法，就會發起包圍立法會行動。」。

綜合香港媒體報導，「反送中大遊行」原本預計下午3點從維多利亞公園中央草坪出發，經高士威道、禮頓道、怡和街、金鐘道西行車路至夏慤道，終點為立法會道西面及東面行人路及添美道西面行人路，並在終點舉行集會。

遊行活動從下午2點20分提早出發，遊行隊伍前端用了1.5個小時才從維園走到立法會外終點，3點25分時遊行隊伍的尾端仍有不少人還未出發。傍晚5點，民間人權陣線在臉書表示，將預演包圍立法會，籲請市民們在到達目的地時先留步。揚言將靠人數逼爆立法會道，讓警察開放添美道，再沿著添馬公園離開，屆時會有大量空拍機拍攝添美道及添馬公園。

晚間6點隊伍末端才離開維園，6點35分，民陣召集人岑子杰認為警方處理不了人潮，但他表示，指遊行人數一定超過2003年的七一大遊行。岑子杰表示，如果政府不撤回惡法，就會發起包圍立法會行動。

晚間7點時，香港警方公布從維多利亞公園離開參與遊行的共有15.3萬人，於先前民陣表示有30萬人參與，人數落差頗多，許多民眾在終點得知警方估計人數後大喝倒采。

晚間7點45分，在海富中心外有約10人疑似衝出馬路，佔據其他路段，警方則出動胡椒噴霧。

晚間7點52分，遊行隊伍的尾端還在銅鑼灣，且不斷還有市民加入隊伍中。民間人權陣線得知有遊行參與人士遭警方逮捕後，也在臉書公法律支援電話，提供專業法律服務。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法