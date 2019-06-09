「捍衛免於恐懼的自由」 香港反送中遊行人數爆滿提前出發

2019-06-09 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府審訂《逃犯條例》引爆港人憤怒，香港民間人權陣線發起反送中大遊行，由於港人踴躍參與人數超乎預期，集結的維園草地已經擠爆，民陣宣布遊行提早出發，發起人岑子杰表示，如果政府不撤回惡法，未來只會繼續站出來，揚言「人數一次比一次多，力量一次比一次大」。

綜合媒體報導，香港民間人權陣線發起反送中大遊行，香港政府嚴正以待，遊行集合地點維園草地已佈滿大量拒馬，沿途部署多達1800名警力，由於港人踴躍程度超乎預期，草地人數爆滿，原本港警不開放給遊行民眾的足球場也被迫開放，主辦單位宣布遊行提早半小時，也就是在下午2點20分出發，至下午3點半左右，先頭部隊已到達灣仔警察總部附近，其遊行終點目標為香港立法會。

除了遊行外，香港各界也紛紛以其他方式支持反送中遊行，位於灣仔軒尼詩道的富德樓繼六四後，再次在大廈外掛上寫有「捍衛免於恐懼的自由」的大型黃條直幅。

民間人權陣線召集人岑子杰在遊行出發前發表聲明表示：「今天，香港人站出來了，不單是給特區政府看、不單是給北京看，更是站出來給全世界看、給歷史看！我們不單要全世界看見我們反對『送中條例』，看見香港選擇站在法治、人權和自由的一方！」

岑子杰強調這次遊行要讓全世界知道，什麼是香港人，若經過今天的遊行，香港政府仍執意通過惡法，他揚言：「我們未來只會繼續站出來，人數一次比一次多，力量一次比一次大！」大會表示，目標是69萬人上街遊行。

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