跨海聲援「反送中」林榮基：不反抗會很糟

2019-06-09 15:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港政府強推「送中條例」引爆港人憤怒，在台香港學生今午亦有約3百人站出來，高喊「反送中、捍衛公民自由」。香港銅鑼灣書店創辦人林榮基出席集會力挺，語重心長提醒，此條例對港台甚至各國人都有影響，「不反抗會很糟糕」。

香港特區政府推行「逃犯條例修訂草案」，若過關恐破壞香港法治，讓過境香港的外籍人士等個人，有被送到中國進行不公平審判之虞，引起民間與歐美政商界反彈。「送中條例」12日將在立法會大會恢復二讀；民團號召今天下午在港舉辦「守護香港反送中大遊行」。

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組今天中午亦在香港經濟貿易文化辦事處前舉辦集會，約3百人到場，高喊「反送中」、「捍衛公民自由」、「Hongkong is not China」等口號。

港生也以中文、粵語和英文誦讀獲得超過6百港生連署的聲明，呼籲港府撤銷逃犯條例修訂，保障香港法治和公義，「敬請以香港為本，以市民為念，勿以利昏智，毋忘服務香港的責任，莫令香港覆巢傾卵，萬劫不復」。

銅鑼灣書店創辦人林榮基致詞時，先向在場香港學生致意說，很高興看到香港年輕人站出來抗議，但他同時憂心提到，在香港有些香港年輕人被關起來，「不知道未來是否像我一樣要逃命」。

林榮基說，「送中條例」不只對香港人有影響，對台灣人也有影響，對各國人都有影響，「不反抗會很糟糕」。若「送中條例」通過，林榮基問，以後去中國讀書的台灣人怎麼辦？甚至只是做生意到香港轉機不給證明怎麼辦？在港投資的外國人「更可能會被關起來」。

林榮基也提到自身經歷感嘆說，過去在香港買書不違法，但現在他自己也變成通緝犯，「不能不跑啊」。

時代力量台北市議員林亮君、台灣基進與台大學生會等到場聲援。

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