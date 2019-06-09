50萬港人今上街反送中惡法

2019-06-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港繼十八萬人四日現身追悼天安門屠殺卅週年紀念之後，路透八日報導，預計有至少五十萬港人九日將參與「反送中」大遊行，希望迫使香港政府撤銷允許嫌犯被引渡至中國受審的逃犯條例修正案。報導指出，這將是香港自二○○三年促使港府擱置基本法第廿三條立法的七一大遊行以來，規模最大的遊行活動。

自發上街 16年來最大規模

該遊行的終點是香港立法會，逃犯條例修訂草案十二日將在立法會進行二讀辯論，並預定於本月底前通過。對該條例的疑慮，從香港的民主與人權團體，擴散到中學生、媒體、教會團體、商業律師以及忌憚牴觸政府的親建制派人物。

香港政論雜誌《開放》執行編輯蔡泳梅告訴網路媒體「香港01」，「這次遊行不是民主派動員的，而是每個香港人都感覺如果自己不出來，免於恐懼的自由都沒有了」，「大家真正是恐懼了，如果引渡條例成功，香港就與沒有法治的中國一樣的層次了」。他強調，「中共妥協的可能性很小，但我們還是要上街，我覺得這是背水一戰」。

二○一四年發起公民抗命佔中運動而遭判刑的香港大學法律系副教授戴耀廷，八日在獄中呼籲民眾參與遊行，他寫道「送中條例正是香港當前最大的威脅，一旦通過，香港會倒退為一國一制」，「因此必須趁著還有機會，大聲地向中共及特區的威權統治說『不』！」香港立法會民主黨議員涂謹申表示，若遊行民眾踴躍，將可能動搖香港政府，並迫使港府三思，「人們真的意識到這是香港的一個轉捩點」。

香港特首林鄭月娥及其官員一再強調，任何面臨政治、宗教壓迫以及死刑的人，都不會被引渡到中國受審；然而根據該法案，立法會無法監督引渡安排，而由特首簽署引渡，並由法庭裁決，港府堅稱法官將扮演「守門員」角色。不過，一些資深法官已對相關改變表達深切憂心，六日並有近三千名法界人士穿著黑衣遊行，反對修訂該條例。

不僅如此，美國國務卿龐皮歐及德國與英國外長已聲明反對該條例，而十一名歐盟代表則與林鄭會面，正式提出外交照會。商業律師任建峰指出，這是自主權移交中國以來，港府首度對國際社群與在地商業社群的憂慮不加理會。

香港網路媒體「立場新聞」報導，因拍攝電影《我還有話要說》而被控顛覆國家政權罪、流亡香港的中國導演應亮表示，如果條例通過，他只能離開香港再次流亡，「我覺得這件事情會發生，可沒想過發生得這麼早。」應亮說，他更擔心的是香港人民，「我一個人的處境將變成眾人的處境…那是不公平的。」

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