在台灣也要反送中 600港生連署

2019-06-09 15:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港政府強推「送中條例」引爆港人憤怒，民團今號召港人上街參與「反送中大遊行」，全球也有至少25個城市的海外港人集氣串聯。在台香港學生今午亦約3百人站出來，高喊「反送中、捍衛公民自由」等口號，並遞交超過6百人的連署聲明給香港經貿辦事處，要求不應倉促修法；經貿辦則未出面回應，由大樓保全收下、代為轉交。

香港特區政府推行「逃犯條例修訂草案」，若過關恐破壞香港法治，讓過境香港的外籍人士等個人，有被送到中國進行不公平審判之虞，引起民間與歐美政商界反彈。「送中條例」12日將在立法會大會恢復二讀；民團號召今天下午在港舉辦「守護香港反送中大遊行」。

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組今天中午亦在香港經濟貿易文化辦事處前舉辦集會，約3百人到場，高喊「反送中」、「捍衛公民自由」、「Hong Kong is not China」等口號。銅鑼灣書店創辦人林榮基、時代力量台北市議員林亮君、台灣基進與台大學生會等單位也出席聲援。同時，在美國、加拿大、英國、澳洲、德國、日本、荷蘭等各地至少25個城市，也有港人集氣串聯。

關注組表示，「送中條例」修法後將大幅放寬引渡條件、流程，申請國只要提供表面證供文件，再由香港特首同意，就可以提出引渡要求，不須經立法會審查，同時香港法院也沒有有效的把關措施。若中國要求引渡如林榮基等人，隱含「政治目的」檢控時，特首和北京關係不對等，試問特首能否違抗中央指令呢？

關注組強調，條例根本問題在於中國與香港特區兩地法制存在極大差異，中國的人權保障情況更讓人非常憂慮，犯人被移送到中國無法得到應有公平審訊以及人權保障，正是特區政府一直沒有與中國簽訂引渡協議的原因之一。

關注組也指出，此案已引起多國強烈關注，甚至引起重大外交風波；包括歐盟史無前例地發出外交照會強烈反對、美國國會議員建議重新審視「美港關係法」，加拿大、澳洲、日本等多國均表明反對，嚴重影響外國企業繼續在港經營意願，因此敬請港府不應倉促修例。

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