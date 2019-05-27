停止申辦世界設計之都 盧秀燕否認「逢龍必反」

2019-05-27 14:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕上台後，林佳龍強推的山手線、台中國際機場等政策生變，近日又決定終止申辦2022年「世界設計之都」，遭質疑是「逢龍必反」又一樁；盧秀燕今天表示，舉辦設計之都要花40多億，且效益難評估，因台中財務狀況不佳，將等財務好轉，以及台中設計基礎發展完善再來申請。

台中市長盧秀燕今天上午出席大里草湖防災公園動土典禮時，媒體詢問停止申辦「世界設計之都」，還有「逢龍必反」的問題。

盧秀燕表示，設計之都的前置費用就要花上億元，財務保證金約要5億元，整體舉辦大概要4、50億元。因台中市的財務狀況不好，舉債比例已是六都之冠，在此情況下，花這麼多錢舉辦這樣的活動是否適合？也許等台中市政府的財政狀況改善，以及台中設計基礎發展完善，屆時再來申請並不晚。

盧秀燕並說，過去台北市也辦過設計之都，總共花了幾十億，但外界批評認為效果不明顯，因此許多民眾對於舉辦此活動有意見，才會決定等財務好轉再來舉辦。

至於是否是「逢龍必反」？盧秀彥表示，新市府團隊上任已4、5個月，但感覺選舉好像還沒結束，許多建設還是用政治角度來判斷或評論，強調會做應該做的事，但也絕不會浪費，所以不會「逢龍必反」，只要好的建設就會繼續，但也不會完全「龍規或胡規燕隨」，主要還是看這項建設或活動是否適合台中？或有利於台中的發展。

盧秀燕並以草湖防災公園動土，以及國際會展中心興建為例，強調國際會展中心對於拚經濟有幫助，這項投資做下去後，可以幫台中的企業爭取到訂單，因此雖然預算高達58億，還是二話不說全力推動。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法