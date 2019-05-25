「世界設計之都」胎死腹中 議員批盧秀燕逢龍必反

2019-05-25 17:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府公告停止「臺中市申辦2022年世界設計之都推動委員會設置要點」，市議員江肇國今批評，申辦是要將設計融入市政，讓台中城市美學與世界接軌。可惜盧秀燕市長逢龍必反、目光短淺，讓台中錯過一個重要的國際盛會。

江肇國說，「世界設計之都」是國際工業設計社團協會（ICSID）認證及授權舉辦的全球城市運用設計改造計畫，南韓首爾2010年舉辦後，設計總產值從7兆韓圓上升至15兆韓圓，世界城市競爭力從27名躍升至第9名，城市品牌價值也提升到8900億韓圓。

他又說，台中已是全台第二大城，是中台灣區域發展的領頭者，產業及城市型態正快速崛起和轉變，前市長林佳龍為讓台中更美、更宜居，2018年宣布申辦2022年「世界設計之都」，希望把設計導入市政策略，絕對是台中城市美學深化與升級的重要契機。

江肇國表示，台中本身具備深厚的文化底蘊，從舊城區的台中州廳、刑務所建築群、百年台中車站，到新興的彩虹眷村等，都標示著台中城市美學豐富的涵養與極大的潛力。大台中建築師公會與業界代表、學者去年曾共同連署，支持申辦世界設計之都。

江肇國批評，盧市長不讓台中申辦世界設計之都，讓台中走向國際，是要台中關起門來自己扮家家酒嗎？他呼籲市府，應正視民眾以及產業界的需求，扮演產業發展的領頭羊，不要反而成為城市發展的阻礙。

市府表示，由於將優先實施設計導入市政策略，而暫緩推動「2022世界設計之都」計畫的推動與申請，等台中市相關設計產業環境及前置作業完備，再重啟申辦作業。

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