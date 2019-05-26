盧秀燕「逢龍必反」又一樁！網友嘲諷台中回歸罪惡之都

2019-05-26 12:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市申辦「世界設計之都」喊卡，市議員江肇國痛批盧秀燕「逢龍必反」，網友將新聞轉至PTT討論，由於盧市府已廢止多項前朝政策，民眾大酸「中央處理器不是假的」、「上任到現在不知道做過什麼」、「無能就無能，整天只會卸責」，甚至嘲諷「高壇市早就回歸罪惡之都了好嗎」。

江肇國於臉書專頁貼出市府終止申辦2020「世界設計之都」公告，除了表示盧秀燕團隊上任後，不僅廢除青年議會、參與式預算，以及中區綠川品牌等案，逢龍必反的「政績」數也數不完，並強調，台中不需要中國政府介入，市府即可自縛手腳。

江肇國說，台中市身為全台第二大城，前市府申請2020世界設計之都時，獲得建築界、設計業、學術界力挺，未料竟在盧市府上任遭否決，也質疑「還需要擔心如何跟國際城市競爭嗎」？

由於盧市府上任後，前朝不少政策遭廢止或緩議，網友也在PTT上熱議，大酸「也不用改什麼，重啟就變她政策，對外抹黑前朝就好」、「盧秀燕這種水準，也沒那個能力稱起設計之都的稱號啦」、「上任到現在不知道做過什麼」、「無能就無能，整天只會卸責」，甚至嘲諷「高壇市早就回歸罪惡之都了好嗎」。

對此，文化局說，諮詢多位專家學者均認為，設計導入市政為台中市政發展正向的策略做法。但三月底前必須投遞英文國際投標書，申辦需附資金擔保文件，由於市府預算須逐年送議會審查，無法於申辦文件中提出相關證明，申辦恐難獲得主辦單位認同。

文化局強調，政策有延續也有創新，不會為反對而反對。雖權衡得失後，決定暫緩申辦，但仍會持續推動設計及文化創意發展，並積極整備台中設計文創環境，待有良好的基礎條件後，再申辦國際級展會。

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