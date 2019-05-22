郭董舔手舔盤又親小孩 挨酸「親民不是真的親下去」

2019-05-22 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，昨天（21日）參觀桃園某環保清潔公司時，為了替洗潔劑背書，不僅舔自己洗過碗盤的手，連剛洗好的碗盤都拿起來舔。現在又被身為爸媽的立委們發現，他當天還抱小孩、親小孩臉頰，讓人直呼實在「很不衛生」。

本報報導，郭台銘昨天參觀清潔公司時，為了替該公司的洗潔劑背書，不僅舔了舔自己洗過碗盤的手，還拿起剛洗好的碗盤，伸出舌頭舔了幾口，直呼「無毒環保，我敢吃！」

時代力量立委洪慈庸、林昶佐還發現，郭董當天不僅舔自己的手、舔碗盤，還曾經抱起一旁的小孩，親了孩子的臉頰，2人也在臉書抒發感想。

林昶佐大酸郭董「親民怎麼真的親下去，不衛生，霸脫」、「這則新聞讓人好焦慮」、「令人感到害怕」，也同時以標籤表示「奶爸魂炸裂」、「一天握了多少手」、「抱之前有沒有先噴」；洪慈庸則認為「郭董不必這樣，很不衛生」，並以hashtag表示「媽媽焦慮」。

郭董舔手又抱小孩，讓洪慈庸表示「郭董不必這樣，很不衛生」。（擷取自洪慈庸臉書粉絲專頁）

林昶佐大酸郭董「親民怎麼真的親下去」。（擷取自林昶佐 Freddy Lim臉書粉絲專頁）

林昶佐更留言「這則新聞讓人好焦慮」，引起洪慈庸呼應「真的很不衛生」。（擷取自林昶佐 Freddy Lim臉書粉絲專頁）

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