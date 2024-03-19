馬文君擬5月安排國防委員 登太平島考察

徐巧芯強調，如果蔡英文總統不願在任期內登島，馬文君將會安排登太平島進行考察。（料照）

2024/03/19 14:38

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日呼籲蔡英文總統比照前總統陳水扁、馬英九，於任內登太平島，宣示主權，國民黨團副書記長徐巧芯表示，如果蔡總統不願在任期內登島，國民黨外交及國防委員會輪值召委馬文君，將會安排登太平島進行考察，呼籲朝野立委共同支持，前往太平島捍衛主權。

據了解，馬文君已規劃要在蔡總統卸任前的5月其中一天，安排外交及國防委員會登太平島，考察官兵生活設施及戰備情形。外交及國防委員會上次赴太平島考察，是2016年7月19、20日，當時前往考察的是召集人江啟臣，立委徐志榮、黃昭順、呂玉玲、蔡適應、羅致政、陳亭妃、王定宇等人。

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江啟臣繼2月6日曾在臉書發文，期待蔡總統登上太平島，用行動捍衛國土主權，3月18日再次於臉書發文，盼蔡總統登太平島，顧主權、護和平。

徐巧芯表示，捍衛主權不分朝野，無論是哪個政黨的總統願意登島宣示主權，國民黨團一定全力支持，國民黨團當然全力支持蔡英文總統在卸任之前，前往太平島宣示主權。

徐巧芯說，太平島是中華民國在南海實質統治的領土，是南沙群島最大島嶼；島上有蔬菜、有淡水、有門牌號碼，還有海巡弟兄駐守，足以證明這是島嶼，不是礁岩。

徐巧芯強調，如果蔡英文總統不願在任期內登島，馬文君將會安排登太平島進行考察，呼籲朝野立委共同支持，前往太平島捍衛主權。國民黨團仍舊希望蔡英文總統登臨太平島宣示主權，這才是更好的選項。

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