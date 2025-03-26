為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    潛入北投皇池溫泉偷拍17部裸泡影片販售撈76萬 偷拍狼重判5年半

    「皇池」溫泉偷拍案，士林地方法院今依營利竊錄他人隱私部位影像等罪，將林男加重判處5年6月徒刑。（資料照。警方提供）

    「皇池」溫泉偷拍案，士林地方法院今依營利竊錄他人隱私部位影像等罪，將林男加重判處5年6月徒刑。（資料照。警方提供）

    2025/03/26 14:12

    〔記者張文川／台北報導〕台北市北投區知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」，去年4月驚傳泡湯情侶遭偷拍外流案，檢警循線逮捕多次潛入皇池偷拍的男子林亦修，查出他將偷拍影片賣給「創意私坊」，3年期間上傳4男、6女共17段影片，海撈76萬元，士林地方法院今依營利竊錄他人隱私部位影像等罪，將林男加重判處5年6月徒刑，另依公然猥褻罪判處拘役50日，沒收犯罪所得76萬元及手機、運動相機等偷拍工具。可上訴。

    檢警偵辦時掌握皇池偷拍案，共有17段影片流出，受害者為4男、6女受害，其中有4對情侶、1對女閨密，多是在泡湯時毫無查覺即被偷拍外流至網路。

    檢警去年6月逮捕林男到案，查出他加入被稱為「台版N號房」的違法偷拍論壇「創意私房」，向會員販賣偷拍影像，他起初否認親自前往偷拍，但檢警依路口監視器、車號等線索事證，認定是林男潛入偷拍，聲押林男禁見獲准，偵查期間自白認罪。

    士檢去年10月11日偵結，認定林男涉犯販賣他人遭竊錄身體隱私部位影像罪、侵入建築物、公然猥褻、非法蒐集利用個人資料等罪，起訴建請從重量刑。

    士院審理期間後林男認罪，法官依據手機鑑識結果及林男的自白，認定林男確實自2021年6月至去年6月被查獲為止，多次販賣他人遭竊錄的裙底、泡湯性影像。

    合議庭審酌，林男多次販賣、竊錄甚至侵入溫泉旅館的行為，依法雖然只能論以一罪，法定最重本刑為5年，但考量他使用嚴重侵害他人性隱私的手段牟利，除了造成被害人身心受創，更使社會人人自危，因此特別加重其刑，宣告比法定本刑還重的5年6月徒刑，另依公然猥褻罪判處可易科罰金的拘役30日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播