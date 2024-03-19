重申質詢沒遲到 洪申翰還原2真相

立委洪申翰。（資料照）

2024/03/19 14:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對立法院長韓國瑜被控沒收立委質詢權的爭議，民進黨立委洪申翰表示，他可以坦蕩蕩的跟大家還原最完整的真相，上週五，他確實照著議事處建議的時間進場，但當然很遺憾，進場時韓院長已把他的總質詢跳過，這是任何人都不願遇到的事。

洪申翰在臉書PO文表示，第一個真相為，自始至終他都沒有被通知陳亭妃委員改書面，當日11時30分，議事處通知他的辦公室，總質詢時間是3點，請在14時35分左右進議場準備，但當天，韓國瑜院長在14點34分就已念過他的的名字。當日13時50分，議事處第二次打到他的辦公室，但整通電話只有沒頭沒尾的說：「羅明才委員可能質詢不到15分鐘」（但羅明才根本總質詢遲到，沒能質詢），但完全沒有提到，陳亭妃委員改為書面，事實上，在我辦公室接到第二通電話的時候，總質詢的電視螢幕上還清楚的標示，陳亭妃委員是口頭質詢。

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洪申翰說：「我們一直都沒有從議事處收到陳亭妃委員改書面的訊息。而議事處建議我們進場的時間，就是14時35分。以上的訊息，和我前幾天的發文和受訪並無違背。」

第二個真相為，唱名三次不在場可跳過，不適用於總質詢。

許多人會以〈立法院議事規則〉第29條：「登記發言之委員，經主席唱名3次仍不在場者，視為棄權」來說韓院長符合議事規則，那顯然沒看清規範，此規定是規範「廣泛討論的登記發言」，而非是總質詢的議事程序。立委的總質詢是憲法賦予的權利，和議事規則的位階層次不同，兩者不能相提並論。

洪申翰直言，「我希望所有關心的朋友，可以基於事實來評論。上週五，我確實照著議事處建議我的時間進場，但當然很遺憾，進場時韓院長已把我的總質詢跳過。我想，這是任何人都不願遇到的事。」

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