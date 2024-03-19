虐兒案究責藍營？國民黨：林月琴、黃珊珊是民進黨「打手」

國民黨今（19）日針對男童「剴剴」案反擊，點名民進黨立委林月琴、民眾黨立委黃珊珊都是「民進黨的打手」；左起新北市議員黃心華、國民黨文傳會主委李彥秀、台北市議員柳采葳、國民黨發言人楊智伃。（圖擷取自國民黨直播畫面）

2024/03/19 12:14

〔記者施曉光／台北報導〕1歲男童「剴剴」遭保母虐死案爆發後，先前擔任兒福聯盟董事的國民黨立委王育敏與台北市長蔣萬安遭外界追究責任，國民黨今（19）日反擊，點名民進黨立委林月琴、民眾黨立委黃珊珊都是「民進黨的打手」，只會護航衛福部，並攻擊批評民進黨與衛福部不是的人。

國民黨今日上午召開「衛福部卸責推託，正視問題才能解決問題」記者會，該黨台北市議員柳采葳與會指出，林月琴自稱最重視兒少專業，林月琴現在還擔任社福總盟常務理事以及台灣少年權益福利促進會聯盟理事長職務，但民進黨有檢討林月琴嗎？對「剴剴」案林月琴有發聲嗎？她只有看到林月琴不斷的與衛福部在護航中央政府以及民進黨，並與衛福部一搭一唱。

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柳采葳還進一步說，如果要說林月琴是民進黨的打手，打手還有另外一個人，而且林月琴應該稱呼這個人為「學姐」，而這個人就是黃珊珊。

柳采葳表示，當事件一開始，大家都檢視問題時，黃珊珊馬上就進行政治操作，點名黃萬安與台北市政府才是主事者，甚至為了抹黑台北市政府，自稱自己過去擔任台北市副市長任內開過非常多次個案檢討會議，但根據資料顯示，從107年到112年台北市召開數次重大兒童及少年虐待事件實施計畫重大防治會議記錄可以看出，黃珊珊沒有一次參與。

她還說，從林月琴到黃珊珊的例子可以知道，民進黨處理整件事情的套路與SOP只有一個，就是推卸責任，並且找打手來護航衛福部，找打手攻擊批評民進黨與衛福部不是的人。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，上週衛福部不論是保護司或社家署，沒有任何一點的檢討責任，總共1頁半的檢討報告當中只有400多個字，在被朝野立委要求退回後，衛福部長薛瑞元才道歉，最後送到立法院的9頁報告中也只有4項調整，並決定要把出養責任全部回歸給地方政府，這就是在甩鍋地方。

李彥秀指出，根據兒少法第15條規定，無論出養申請、評估、審查、費用決定權，其實都在中央政府，衛福部因為自己做不好，就全部甩鍋，而且沒有與地方政府及醫界進行完整溝通。

國民黨新北市議員黃心華表示，收出養服務中央政府有制定法規與設定框架的責任，業務主管單位就是衛福部，媒合機構的管理考核也在衛福部，但衛福部的檢討報告只要談到自己的部分就消失，這如同建築師的藍圖畫得不好，當建物出了問題，就怪工人與使用者。

黃心華指出，包括社福機構的管理考核，收出養過程業務的分工，引及收出養安置過程該由哪一個單位主責，這些都是當前法規的模糊地帶，新北市政府在「剴剴」案媒合尿布、奶粉同時每月提供7000元津貼，但去年12月事發後，台北市萬芳醫院以及台北市家防中心都有向上通報，為何衛福部完全沒有聲音，只有在問題爆發之後才來檢討地方？

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