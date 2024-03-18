王育敏被嗆不適主持兒虐專案報告 立院藍綠一度僵持

立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部針對兒虐報告，民進黨立委黃秀芳（前排右二）等人抗議主持會議的國民黨立委王育敏不適任，應迴避，會議陷入僵持。（記者塗建榮攝）

2024/03/18 10:03

首次上稿 09:46

更新時間 10:09

〔記者林惠琴／台北報導〕1歲男嬰「剴剴」受虐致死案引發社會公憤，衛福部長薛瑞元今（18）日到立法院社福及衛環委員會進行「社會安全網推動情形及策進作為專題報告」，會議才開始就爆發藍綠交鋒，民進黨認為今天主持會議的召委王育敏曾任兒福聯盟董事，不適合擔任會議主席，要求國民黨另推他人；王育敏反駁，痛批民進黨不想檢討社會安全網、只想檢討委員、模糊焦點。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委黃秀芳一開始就發言質疑，「剴剴案」發生時，王育敏仍任職兒盟董事，應該要利益迴避，不適宜擔任今日會議主席、也不適合提案，「國民黨是否再推派另一個委員」？

王育敏指出，這是黃秀芳個人意見，她上週四已公開請辭兒盟董事，不知道為何還有「利益迴避」、認為她「不適合」的問題？王育敏強調，她也是11日由媒體告知才知道「剴剴案」，兒盟執行長沒告訴董事，並對黃秀芳嗆說「麻煩你提案」。期間黃秀芳下了發言台又上台補充，再被王育敏指出「你已經發言結束下台，怎麼又上台？請提案」。

民進黨立委林月琴指出，根據立法委員行為法第22條，立委行使職權就有利益迴避情事之議案，應迴避審議及表決，認為王育敏不適任今天主席，並對王說，「你說執行長沒有跟你講，但董事會都會定期召開，除非董事會失職」，她質疑王要如何提出對兒少權益更有幫助的提案？不應該坐在主席上，呼籲「不要只逃避，不要不迴避」，請國民黨派出適宜的人來擔任這個位置。

王育敏直接嗆說，新科委員不理解議事規則，若無話可說，就請下台 請再學習。她也怒說，民進黨今天是在模糊焦點嗎？今天要檢討的是社會安全網，為何民進黨是檢討一個委員？難道社會安全網不應該檢討嗎？最後指出「你的時間到，請下台」。

藍綠雙方僵持不下，民進黨霸佔主席台，狂嗆王育敏「怎麼對保護孩子沒有這種氣魄？只為自己脫罪」，國民黨則大喊「我們要質詢！」、「我們要按照程序走」，直嗆民進黨護航衛福部，不上班，更指「護兒童、要開會」。

雙方僵持到上午9點36分，王育敏經由麥克風大聲喊出，請衛福部部長薛瑞元上台報告，時間5分鐘，但國民黨立委在薛瑞元報告的位置上持牌抗議「失職部長，公開道歉」，民進黨立委吳思瑤則一直大喊請國民黨立委徐巧芯不要再擠她，否則會受傷，呼籲國民黨換人主持會議。

到了9點40分，王育敏一再重複請衛福部部長上台報告，但現場亂成一團，毫無位置讓薛瑞元報告，他只能站在一旁，王拍板「先休息5分鐘，請部長準備」。

最後經過臨時提案表決是否更換今天主席，以反對7票、贊成6票未通過，薛瑞元終於在9點51分上台報告，整個會議延宕51分鐘。

立院社福衛環委員會邀衛福部報告兒虐案爆發藍綠僵持，民進黨立委吳思瑤（右）一度占發言台抗議，事後指控被國民黨立委陳玉珍（左）「熊抱」架離。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法